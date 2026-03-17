Госдума одобрила законопроект о льготной аренде помещений для книжных магазинов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, дающий возможность учреждениям культуры открывать на своей территории книжные магазины. Запись об этом появилась в карточке проекта в думской электронной базе.

Документ предусматривает сдачу свободных площадей на льготных условиях «в целях осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами, журналами, а также проведения культурно-просветительных мероприятий», говорится в пояснительной записке к инициативе.

«Среди свыше 90 тыс. учреждений культуры есть те, у которых есть площади общего пользования и свободного доступа, которые без вреда для самого учреждения могут быть арендованы книготоргующими организациями», — пояснил суть изменений первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов.

По его словам, нововведение позволит книготорговцам снизить затраты и повысить рентабельность. В таких точках продаж будет реализовываться строго ограниченный ассортимент товаров, в основном книги.

Шолохов добавил, что особенно это важно для поддержки детского книгоиздания, а также для патриотических авторов.