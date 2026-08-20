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20.08.2026 в 08:30

Google ужесточила установку приложений от непроверенных разработчиков на Android

Для загрузки таких программ теперь потребуется изменить настройки, пройти проверку личности, перезагрузить смартфон и ждать 24 часа

Google начала поэтапно внедрять на Android новый механизм установки приложений от разработчиков, которые не прошли регистрацию в системах компании. Об этом сообщает Android Authority.

Новый «продвинутый сценарий» реализуется через системную службу Android Developer Verifier, доступную в Google Play. В Google рассчитывают, что дополнительная защита поможет снизить риск установки вредоносных программ, к которой пользователей могут подталкивать мошенники.

Для установки такого приложения пользователю потребуется включить специальную опцию в настройках разработчика, пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки, подтвердить добровольность установки и перезагрузить устройство. После этого система введет обязательную 24-часовую паузу.

По истечении суток пользователь сможет выбрать срок, в течение которого установка приложений от незарегистрированных разработчиков будет разрешена: семь дней или бессрочно. Новые правила распространятся также на обновления уже установленных программ — после отключения соответствующего режима их обновление будет завершаться ошибкой.

Обязательная проверка разработчиков начнется в конце сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году Google планирует распространить новые ограничения на все регионы.

Google Android
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