Google судится из-за правил контекстной рекламы

Google обжалует решение Высокого суда Дели, которое касается использования товарных знаков конкурентов в качестве ключевых слов в сервисе Google Ads. Именно этот механизм позволяет рекламодателям показывать свои объявления пользователям, которые ищут продукцию другого бренда, сообщает Reuters.

Поводом для разбирательства стал иск индийского производителя сантехники Hindware. Компания заявила, что конкуренты покупали в Google Ads ключевое слово «Hindware», из-за чего их рекламные объявления отображались в верхней части поисковой выдачи при запросах, связанных с брендом.

Высокий суд Дели признал такую практику нарушением прав на товарный знак и обязал Google выплатить компании около $31,6 тыс. компенсации, а также покрыть судебные расходы.

Google не согласилась с этим решением и подала апелляцию. В компании считают, что запрет на использование названий брендов конкурентов в качестве рекламных ключевых слов способен изменить принципы работы контекстной рекламы, ограничить конкуренцию и снизить удобство поиска товаров и услуг для пользователей.

Компания настаивает, что решение суда может создать опасный прецедент, который негативно скажется как на пользователях, так и на всей экосистеме интернет-рекламы.

Ранее британский рекламный регулятор Advertising Standards Authority (ASA) запретил рекламу M&M's с участием Желтого персонажа бренда, посчитав ее нарушающей правила продвижения продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.