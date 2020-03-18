Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2020 в 13:10

В «Goоgle Переводчике» появился синхронный перевод

Пока функция доступна только для Android-устройств

1
Goоgle

После обновления в приложении «Goоgle Переводчик» для Android появилась новая функция синхронного перевода. Она доступна для нескольких языков, включая русский. Об этом компания рассказала в своем блоге.

На главном экране приложения появилась кнопка Transcribe, которая запускает функцию. Для того, чтобы начать работу, следует выбрать язык оригинала и язык, на который будет переводиться текст. Перевод идет в реальном времени, а готовый текст появляется на экране приложения.

Goоgle

Google сообщила The Verge, что приложение не будет поддерживать возможность загружать аудиозаписи для перевода. Однако необходимый текст можно будет запустить в колонках или с ноутбука.

Android Goоgle Переводчик
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.