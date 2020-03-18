В «Goоgle Переводчике» появился синхронный перевод

После обновления в приложении «Goоgle Переводчик» для Android появилась новая функция синхронного перевода. Она доступна для нескольких языков, включая русский. Об этом компания рассказала в своем блоге.

На главном экране приложения появилась кнопка Transcribe, которая запускает функцию. Для того, чтобы начать работу, следует выбрать язык оригинала и язык, на который будет переводиться текст. Перевод идет в реальном времени, а готовый текст появляется на экране приложения.

Google сообщила The Verge, что приложение не будет поддерживать возможность загружать аудиозаписи для перевода. Однако необходимый текст можно будет запустить в колонках или с ноутбука.