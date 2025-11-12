Google обвинили в использовании ИИ-помощника Gemini для слежки за пользователями

Американскую корпорацию Google обвинили в использовании ее помощника на базе искусственного интеллекта Gemini для незаконной слежки за пользователями в сервисах Gmail, Google Chat и Google Meet. Против компании был подан коллективный иск в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее пользователи Gmail, Chat и Meet могли самостоятельно включать Gemini. Но в октябре Google «тайно» включил Gemini для всех перечисленных приложений, что позволило ему собирать личные данные без ведома или согласия пользователей, говорится в иске.

Деактивировать Gemini можно в настройках конфиденциальности Google. Если не сделать этого, ИИ-ассистент будет применяться корпорацией для «доступа и использования всей истории личных сообщений, включая буквально каждое отправленное и полученное электронное письмо и вложение в аккаунтах Gmail», считают истцы.

В иске утверждается, что Google нарушает закон Калифорнии о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 году. Закон запрещает скрытое прослушивание телефонных разговоров и запись конфиденциальных сообщений без согласия всех вовлеченных сторон.

Ранее крупнейшая независимая платформа для продажи рекламы Magnite подала иск против Google, утверждая, что технологический гигант незаконно монополизировал рынок рекламных бирж.