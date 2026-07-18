Google обновил поиск по картинкам в честь 25-летия сервиса

Google обновляет Google Images к 25-летию сервиса, превратив привычный поиск изображений в платформу для визуального поиска и вдохновения. Компания добавила новый интерфейс с персонализированной галереей, возможностью сохранять изображения и инструментами генеративного искусственного интеллекта, говорится в блоге Google.

Google Images появился в 2001 году после того, как пользователи массово искали фотографию зеленого платья Versace, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии «Грэмми». Тогда стало очевидно, что одного текстового поиска недостаточно для работы с визуальным контентом, и Google запустил отдельный сервис для изображений. За 25 лет Google Images превратился из каталога фотографий в полноценный инструмент визуального поиска. В сервисе появились поиск похожих изображений, технологии распознавания объектов и интеграция с Google Lens.

Теперь компания меняет саму концепцию продукта. Вместо привычной страницы с поисковой строкой Google Images получит динамическую галерею изображений, которая будет обновляться в реальном времени и подстраиваться под интересы пользователя.

Новый интерфейс напоминает Pinterest, пользователи смогут не только искать конкретные изображения, но и просматривать подборки, находить идеи и сохранять понравившиеся картинки в отдельные коллекции. Сохраненные материалы будут отображаться в специальных вкладках, чтобы к ним можно было вернуться позже.

Еще одним направлением развития станет искусственный интеллект. Google добавит возможность создавать изображения прямо в поиске через AI Overviews. Пользователи смогут описывать желаемый результат текстом и получать сгенерированные изображения с помощью модели Nano Banana.