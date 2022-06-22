Google News обновил интерфейс десктопной версии

Новостной агрегатор Google News отметил своё 20-летие. В честь юбилея Google запустил обновлённый дизайн десктопной версии сервиса, которую пользователи могут настраивать по своим информационным потребностям. Об этом сообщается в блоге компании.

Новый интерфейс разработан с учётом пользовательских отзывов. Он приоритезирует самые важные новости и персонализированные подборки в верхней части страницы. Кроме того, у пользователей есть возможность добавить дополнительные позиции в раздел местных новостей при помощи фильтра, чтобы отслеживать информацию из локальных источников.

Также в новом дизайне появились настраиваемые темы с прокруткой материалов, чтобы пользователи могли быстро переходить к интересным публикациям. Темы можно добавлять, удалять или перенастраивать по своему усмотрению.

Кроме того Google расширил функцию фактчекинга в новом интерфейсе Google News. В дополнение к представленным новостным заголовкам пользователи могут перейти к источникам с проверенными фактами и оценкой от независимых организаций при помощи кнопки «Взгляд с разных сторон».

Сервис Google News доступен в более чем 125 странах и на 40 языках. По данным компании, ежемесячно из поиска и Google News на сайты издателей совершается более 24 млрд переходов.