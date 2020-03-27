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27.03.2020 в 07:05

Голосовые помощники попали в список для обязательной предустановки

ФАС утвердила новый перечень

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Туда попали 13 программ, в числе которых оказались голосовые помощники. Об этом свидетельствует новая версия проекта постановления правительства, размещенная на портале проектов нормативно правовых актов.

К 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах должны быть предустановлены 13 российских программ, на ноутбуках и настольных компьютерах — 12, и три программы — на телевизорах с технологией Smart TV. Помимо предложенных ранее приложений для поиска, антивируса, «Госуслуг», электронной почты и мессенджеров, должны будут устанавливаться облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. На телевизорах с технологией Smart TV должны быть аудиовизуальные сервисы, средство просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор. При этом ФАС отказалась от поэтапного введения требований предустановки.

Напомним, обязательная предустановка российского ПО закреплена поправками в закон «О защите прав потребителей», принятыми в декабре 2019 года. Документ предполагал, что с 1 июля 2020 г. российский софт должен устанавливаться на смартфонах, через год — в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. — в телевизорах с технологией Smart TV.

Документ раскритиковали как производители устройств, так и российские разработчики ПО, попросив отложить введение норм и предусмотреть период для тестирования. Вторые просили отказаться от этапности и ускорить введение требования.

Новая версия также не устроила часть игроков, выяснил РБК. По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, производители не успели бы выполнить требования до 1 июля даже в нормальной экономической ситуации, а «в условиях развивающегося кризиса это просто невозможно». РАТЭК направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил отказаться от принятия постановления, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на российском рынке.

ФАС России предустановка ПО
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