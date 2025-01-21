«Первый канал» покажет новый сезон шоу «Голос» с 31 января

«Первый канал» анонсировал премьеру нового сезона популярного вокального шоу «Голос». Первый выпуск выйдет 31 января. Об этом сообщается на сайте вещателя.

В новом сезоне на этапе слепых прослушиваний выступят более 100 вокалистов. Наставниками команд будут Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев и дебютирующая в проекте оперная певица Хибла Герзмава. Ведущей проекта снова станет Яна Чурикова.

«Голос» — российская версия телевизионного вокального конкурса The Voice. В эфире «Первого канала» шоу выходит с октября 2012 года. За это время проект обрел два направления — «Голос. Дети» и «Голос. 60+».

В «Голосе» участвуют одаренные исполнители со всей России, а также из стран бывшего СССР и Китайской Народной Республики.