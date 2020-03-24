Голливудские студии выпустят новые фильмы в интернете

Голливудские студии начали выпускают новинки в интернете, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса. Так, уже на этой неделе российские интернет-пользователи смогут посмотреть мультфильм «Тролли. Мировой тур» и хоррор «Человек-невидимка» от студии Universal Pictures, а также комикс «Бладшот» от Columbia Pictures и Sony Pictures, пишут «Ведомости».

Вместо кинотеатров, от посещения которых отказываются люди по всему миру, студии предложили зрителям посмотреть часть фильмов в интернете. Ранее между премьерой фильма в кинотеатрах и выходом его в сети проходило не меньше двух месяцев, но коронавирус резко изменил ситуацию. Теперь студии готовы отдать фильм в интернет, пока фильм идет в открытых еще кинотеатрах.

Universal Pictures объявила, что «Эмму» и «Человека-невидимку» жители США смогут посмотреть в сети уже с этой недели, а «Троллей» — одновременно с премьерой в кинотеатрах. Disney выпустит часть своих премьер эксклюзивно на сервисе Disney+. В России интернет-пользователи тоже увидят новинки раньше обычного, но не так быстро, как в Европе и США: в России продолжает работать большая часть кинотеатров — студии и прокатчики будут поддерживать их до последнего.

Сколько будет стоить просмотр этих фильмов — представитель Universal Pictures не говорит. Цена активно обсуждается, говорят собеседники издания. В среднем премьера обойдётся в 600 — 1000 руб.

Ранее российские онлайн-кинотеатры зафиксировали резкий рост аудитории. Так, дневная аудитория «Кинопоиска HD» в последние дни выросла более чем на 50%. Посещаемость Okko за неделю увеличилась на 30%, количество просмотров — на 23%.