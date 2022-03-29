Годовые потери экстремистской Meta составят $2 млрд из-за блокировок соцсетей в России

Блокировка в России Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой) обойдётся компании-владельцу в $2−2,2 млрд в год, приводит Forbes данные исследования Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».

По данным сервиса Statista, которые приведены в исследовании, у Facebook около 66 млн пользователей российской аудитории. За год Meta заработала около $19,68 за каждого пользователя в Европе. Таким образом, убыток компании от блокировки соцсети оценивается в $3,6 млн в день, или $1,3 млрд в год.

Аудитория Instagram в России составляет около 64 млн пользователей, в год сервис зарабатывает $12,84 за каждого. Таким образом, годовой заработок соцсети от россиян составлял $823,6 млн. Суммарно две соцсети потеряют более $2 млрд, сообщил изданию руководитель направления исследований центра Егор Кривошея.

Оценка включает потери прямой выручки, но не учитывает капитализацию и любые потери косвенных доходов. Кроме того, данные базируются на прошлых отчётах о выручке и не учитывают разницу покупки рекламы в соцсетях в зависимости от страны, темпы размещения рекламы и альтернативные проекты и источники дохода корпорации, которые не были популярны в России, включая продажи внутри самих приложений.

«Учитывая то, что прецедент вызвал неоднозначную реакцию во многих странах, снижение капитализации может быть значительно более существенным, но зависит от многих факторов, формирующих ожидания инвесторов и потребителей», — отметил Кривошея.

Ранее Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России. По словам прокурора, Meta фактически легализовала «язык ненависти» на своей платформе, и у неё есть «особая позиция, которая стоит выше закона и допустимых норм». Он добавил, что Meta по сути становится политическим инструментом в интересах страны своего происхождения.