Go Mobile уходит от управляющей компании к прямому руководству

ООО «ГОУ Мобайл» сменило модель корпоративного управления. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания отказалась от услуг управляющей организации ООО «УК ГОУ Ахед», перейдя на классическую модель управления. Бенефициаром обеих структур выступает Алексей Евсеев.

Операционное управление вновь передано Елене Никитиной, которая ранее возглавляла саму УК. Реструктуризация происходит на фоне ухудшения финансовых показателей «ГОУ Мобайл». По итогам 2024 года компания продемонстрировала уверенный рост выручки: показатель достиг 5,46 млрд руб., что на 17% выше результатов предыдущего года. Однако чистая прибыль снизилась на 74%, до 74,6 млн руб.

Дополнительное давление оказывает налоговая задолженность. По данным ФНС на ноябрь 2025 года, «ГОУ Мобайл» имеет долг перед бюджетом в размере 30,8 млн руб. Кроме того, агентство участвует в арбитражных разбирательствах на общую сумму порядка 158 млн руб.

Sostav обратился в компанию за комментарием.

С основания Go Mobile его гендиректором был Алексей Евсеев. В 2021 году Go Mobile трансформировался в группу компаний «ГОУ Ахед», в которую также вошли программатик-платформа и агентство инфлюенсер-маркетинга «Гоу инфлюенс». В 2023 году гендиректором компании стала Елена Никитина.