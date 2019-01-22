Глава KantarTNS получил ножевое ранение от грабителя

Глава KantarTNS, советник британского правительства по вопросам бизнеса и e-commerce Эрик Салама пострадал от рук угонщика. Инцидент произошёл в воскресенье утром, когда топ-менеджер вышел из кафе и направился к автомобилю.

Преступник находился на водительском месте и пытался угнать принадлежащий Салама Ford Focus RS. В ответ на закономерный вопрос грабитель напал на владельца машины. Салама получил ножевое ранение в район сердца.

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников кафе он был быстро доставлен в больницу. Как сообщает Daily Mail, пострадавший находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Нападение произошло в благополучном районе Лондона, неподалёку от ботанических садов Кью, популярных у туристов. Полиция ведёт расследование и разыскивает преступника, которому удалось скрыться.