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18+
06.11.2026 в 12:35

«Гипер Лента» отправила гуся гулять по лужам в рекламе новой марки GAGA Labs

Ролик приурочен к запуску СТМ обуви для непогоды

Гусь GAGA — маскот GAGA Labs

«Гипер Лента» выпустила рекламный ролик к запуску собственной торговой марки (СТМ) обуви GAGA Labs. Главный герой видео и маскот бренда — гусь по имени GAGA. Он гуляет по лужам в желтых резиновых сапогах. Слоган кампании — «Как с гуся вода».

Концепцию и название марки разработала команда СТМ «Группы Лента». Гусь GAGA — герой, которого компания позиционирует как «настоящего джентльмена», оптимиста и романтика, не боящегося дождя.

Дебютная коллекция GAGA Labs включает 30 наименований: короткие, средние и высокие резиновые сапоги, сабо с утеплителем и без него, а также пантолеты. Женская линейка представлена размерами 37−41, мужская — 40−45. В ассортименте есть модели черного, голубого и ярко-желтого цветов. В дальнейшем под маркой планируют выпускать городскую одежду, обувь и аксессуары.

Первая коллекция выпущена ограниченным тиражом. Она будет представлена в магазинах «Гипер Ленты» во всех регионах присутствия сети до 28 февраля 2027 года.

Обувь рекламная кампания «Гипер Лента» GAGA Labs
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