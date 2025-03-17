Пресс-завтрак для представителей ведущих СМИ и блогеров от getads (ex. GetShop.TV)

12 марта в баре Noor Electro на Тверской прошел пресс-завтрак компании , разработчика высокотехнологичных решений для рекламной отрасли. Гости мероприятия узнали о том, как компания адаптировалась к изменениям на российском рекламном рынке за последние десять лет, о новых продуктах и амбициозных планах на будущее. Главными спикерами стали CEO getads Андрей Григорьев и CTO Николай Кудасов.

Андрей Григорьев, CEO и со-оснаватель getads: У нас было несколько причин провести пресс-завтрак. Мы прошли ребрендинг. Это важный этап для нас, так как ранее компания ассоциировалась исключительно с одним продуктом. Сейчас мы хотим донести до рынка, что мы — мультипродуктовая компания, и сместили фокус своей деятельности. Кроме того, наша стратегия включает в себя публичность. Пресс-завтрак — это наша возможность выйти на рынок, рассказать о компании и познакомиться с отраслью. Мы говорим как о рекламной индустрии, так и о технологической и финансовой.

В первой части пресс-завтрака Андрей Григорьев подробно рассказал об истории компании, которая начиналась как небольшой стартап с тремя сотрудниками и постепенно превратилась в успешный бизнес, ставящий перед собой амбициозные задачи.



Первый продукт компании, на тот момент носившей имя GetShop.TV, — интерактивная реклама на Smart TV, — был запущен в 2015 году. Первым партнером стал онлайн-кинотеатр ivi, а первым рекламодателем — Mercedes-Benz. В дальнейшем компания активно развивалась: привлекала новые инвестиции, получала отраслевые премии, заключала партнерства с крупными игроками и становилась резидентом ИТ-кластера «Сколково». В 2017 году getads первыми в Евразии запустили интерактивную рекламу на IPTV-платформах крупных операторов, таких как «Билайн», что подчеркнуло статус компании как инноватора.

От инноваций — к рентабельности

Все изменилось в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Компания столкнулась с первым тяжелым кризисом: в первые месяцы пандемия выручка упала на 70%, а штат сотрудников пришлось сократить. Этот сложный период заставил getads пересмотреть свою модель работы.

Андрей Григорьев, CEO и сооснователь getads: Мы поняли, что стремление к постоянным инновациям, которое было нашим фокусом долгие годы, — это тупиковый путь. Поэтому мы перенаправили свой фокус на рентабельность, подстраиваясь под потребности наших партнеров.

И решение дало свои плоды. С конца 2020 года платформа Wink от «Ростелекома» во всех средах начала использовать рекламный сервер getads. С тех пор объем рекламных запросов компании превышает 100 млн в месяц, охватывая различные устройства — мобильные, ТВ, веб и смарт-устройства. В 2021 году getads увеличили штат с восьми до четырнадцати человек, а выручка выросла с 8 млн руб. до 52 млн руб.

Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads: Мы повзрослели и заматерели. Опыт «ковидного» года позволил нам быстро отреагировать на новый кризис в 2022 году. Мы перестали сами придумывать продукты, начав двигаться от потребностей заказчиков и того, что хорошо растет на рынке. Важно стало не только создавать, но и партнериться, а также усиливать модель разделения доходов.

За 2024 год выручка компании составила 370 млн руб., а штат вырос до 45 человек. Среди новых партнеров — такие крупные игроки, как AdRiver, МТС ADS и многие другие.

Компания провела ребрендинг, сделав название и визуальное позиционирование яркими и современными. В этом году getads преобразовалась в АО, что открыло новые перспективы для привлечения внешних партнеров, — а это особенно важно на фоне роста рынка цифровой рекламы и технологических инноваций. С 2015 по 2023 год рынок цифровой рекламы в России вырос с 98 млрд руб. до 807 млрд руб.

Технологические решения: фундамент на базе Haskell

Второй частью пресс-завтрака стало выступление CTO getads Николая Кудасова, который рассказал о технологической основе всех продуктов компании — языке программирования Haskell. Этот строгий, но выразительный язык, корни которого уходят в математическую логику и теоретическую информатику, не так активно используется в российской ИТ-отрасли, но развивается при помощи своего open-source сообщества, активным участником которого является сам Кудасов. Это позволяет getads привлекать крайне талантливых и опытных программистов.

Для getads в использовании Haskell есть и другие важные преимущества — продуктовые и бизнесовые.

Николай Кудасов, CTO и сооснователь getads: Использование единого языка действительно помогло упростить процесс взаимной проверки и сократить количество времени, которое сотрудники тратят на дебаггинг и поиск ошибок. Мы начинаем с того, что закладываем правильные концепции на уровне языка, и это значительно повышает надежность наших продуктов. Кроме того, использование одного языка в нашей крупной компании позволяет разработчикам легко осваивать соседние проекты и продукты. В случае необходимости мы можем быстро перевести разработчика с одного проекта на другой, не создавая при этом трудностей. Наши сотрудники не теряют времени на адаптацию.

Три флагманских продукта: монетизация, аналитика и ИИ

В третьей части пресс-завтрака Григорьев рассказал о трех ключевых продуктах компании: monetize, adpulse и getads.ai.

monetize — это платформа для монетизации пользователей видеосервисов, телеком-операторов и зрителей телеканалов (МААС — монетизация как сервис).

adpulse — система измерения и анализа эффективности медиарекламы. В феврале Sostav писал о реальном кейсе работы этого продукта на примере рекламной кампании бренда «Петрович».

getads.ai — продукт, использующий искусственный интеллект для анализа и обогащения данных о пользователях. Этот инструмент помогает строить подробные профили зрителей, учитывая такие данные, как погода, география, тип устройства и взаимодействие с рекламой, что позволяет точнее таргетировать рекламу и повышать ее эффективность.

Андрей Григорьев, CEO и со-оснаватель getads: Мы расширяем функционал getads.ai, обогащая информацию о том, что и когда смотрят. Например, учитываем время суток или погоду. Например, если мы знаем, что в Саратове гололед, рекламные системы могут учесть это и предложить рекламу, подходящую для этого случая. Например —для товаров, связанных с зимними условиями. Если мы видим, что контент смотрит женщина 45+, и у нее в городе повышенное атмосферное давление, можно показать рекламу для препаратов, снижающих давление.

Масштабные планы getads

Компания ставит перед собой амбициозные цели на ближайшие годы. В частности, getads планируют увеличить выручку в пять раз и достичь EBITDA более 30%, используя стратегию автоматизации, масштабирования текущих продуктов и развития новых партнерств. Также getads анонсировал замену рекламных блоков на эфирных каналах в диджитал. В 2025−2027 годах компания намерена значительно расширить свое присутствие на рынке и укрепить свои позиции в индустрии цифровой рекламы, продолжая внедрять инновационные технологии и расширять линейку продуктов.

Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads: У нас в планах еще много коллабораций с различными компаниями, о которых мы постепенно будем рассказывать. В перспективе — возможный выход на биржу. Нужно следить за ключевой ставкой, так как она будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем выполнить наши планы. Скорее всего, перед выходом на IPO нам нужно значительно увеличить выручку — в 5−6 раз.

Содержательная программа и интригующие продукты

Гости пресс-завтрака getads отметили камерную атмосферу мероприятия, высокое содержание презентаций и акцент на экспертности спикеров, а также на продукции компании.

Юлия Мельникова, выпускающий редактор ComNews.ru: До приглашения на пресс-конференцию я не была знакома с деятельностью компании, и это стало одним из стимулов посетить пресс-завтрак. Как редактор профильного издания, я считаю важным иметь доступ к экспертам, которые глубоко понимают рынок. И впечатления очень положительные. Час основной программы пролетел незаметно. Спикеры подготовили интересные и содержательные презентации, в которых ощущалась их открытость и искренность.

Антон Белый, корреспондент рубрики «Наука и техника», «Известия»: Компания долгое время оставалась закрытой и не проводила пресс-конференций, так что для них это был важный шаг. Мероприятие получилось камерным, уютным и познавательным. Моя работа часто связана с темой искусственного интеллекта, поэтому продукт getads.ai впоказался особенно интригующим.