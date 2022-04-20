General Motors увольняет сотрудников в России

Американский автоконцерн General Motors (GM) уходит из России. Компания прекращает поставки дилерам и увольняет сотрудников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В концерн GM входят марки Chevrolet, Cadillac, Opel и другие.

Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США. По данным издания, им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортера». Один из собеседников уточняет, что в 2015 году, когда GM сворачивал производство в РФ, затраты дилерам частично компенсировались.

GM также увольняет сотрудников российского офиса. Таким образом, компания станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала спецоперации на Украине.

Компания подтвердила, что покидает российский рынок в связи с кризисом на Украине и «соответствующими американскими и международными санкциями». Там напоминают, что GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России ещё 28 февраля. 11 марта «роскошные автомобили» из США попали под запрет на экспорт в РФ.