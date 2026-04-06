06.04.2026 в 12:05

Gemini впервые обогнал Perplexity по переходам

ChatGPT продолжает лидировать с долей в 78%

Google Gemini впервые обогнал Perplexity, став вторым по популярности источником переходов с сайтов, основанных на чат-ботах с искусственным интеллектом. ChatGPT продолжает лидировать с 78,16% всех переходов. Такие данные содержатся в отчете аналитической компании Statcounter.

В марте 2026 года на долю Gemini пришлось 8,65% переходов, что значительно выше 2,31% за аналогичный месяц прошлого года. В то время как доля Perplexity снизилась до 7,07%, потеряв более 40% с пикового значения в 2025 году.

Microsoft Copilot и Claude занимают соответственно 3,19% и 2,91%. Реферальный трафик, который поступает через чат-боты на сайты, становится важным для брендов, поскольку конвертируется в продажи значительно эффективнее, чем традиционный поисковый трафик.

Аналитики отмечают, что Google получает дополнительное преимущество от интеграции Gemini в свою экосистему, включая «Поиск». Однако рынок чат-ботов быстро меняется. Так, Claude, принадлежащий компании Anthropic, демонстрирует значительный рост, увеличив долю с 1,37% в феврале до 2,91% в марте.

В феврале еженедельная аудитория чат-бота ChatGPT превысила 900 млн человек. При этом еще осенью 2025 года показатель составлял около 800 млн пользователей.

Юлия Топольская
Gemini Perplexity
