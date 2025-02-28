Где и как потребители замечают рекламу: результаты исследования ORO

В новом исследовании «Медиавзгляд» агентства ORO проанализированы предпочтения потребителей в отношении медиаканалов. Традиционные форматы, такие как телевидение и наружная реклама, продолжают доминировать. Однако цифровые инструменты, включая онлайн-видео и социальные сети, также демонстрируют высокую заметность и вовлеченность аудитории, особенно среди молодежи. Агентство маркетинговых исследований поделилось с Sostav деталями своего ежегодного ресеча «Медиавзгляд» о выборе медиаканалов среди потребителей и профессионалов рынка.

В центре внимания исследования — заметность различных медиаканалов для потребителей. Аналитики ORO узнали, на каких площадках они чаще сталкиваются с рекламой. Традиционно наружная реклама и телевидение остаются самыми охватными каналами. При этом ТВ удерживает лидерство как медиа, где чаще всего замечают рекламу. Это подтверждает его ценность для массового охвата и укрепления узнаваемости брендов.

Онлайн-видео, которое замечают 86% потребителей, баннеры с показателем 84% и e-commerce с таким же уровнем заметности — ключевые инструменты для быстрого вовлечения. Они работают в моменте, чаще привлекают молодую аудиторию и мобильных пользователей.

Цифровая наружная реклама набирает популярность: 83% респондентов отмечают, что регулярно сталкиваются с DOOH, что на 5 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Это результат роста количества цифровых конструкций и ярких креативных кампаний. Наружная реклама становится частью городского пространства, привлекая внимание людей.

Социальные сети, indoor-реклама и геомедийные форматы продолжают укреплять позиции. Ленту соцсетей замечают 83% пользователей, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад, а stories — 70%, также с приростом в 4 пункта. Indoor-реклама фиксирует 82% охвата и позволяет точно таргетировать аудиторию, а геомедийная реклама, которую отмечают 71% опрошенных, эффективно работает для узких целевых групп.

Чуть ниже в рейтинге расположились мессенджеры. Их потенциал растет — 70% респондентов замечают рекламу в этом канале, что на 2 процентных пункта выше, чем в прошлом году. В Telegram появляются новые рекламные форматы, которые помогают брендам привлекать внимание аудитории.

Как измеряли

Исследование было проведено на основе опросов, в которых приняли участие профессионалы из различных сфер маркетинга: рекламодатели, представители агентств, паблишеры и члены индустриальных комитетов. Они работают на позициях директоров, руководителей отделов и менеджеров.

Кроме того, были опрошены потребители — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек.