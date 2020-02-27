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27.02.2020 в 16:05

«Газпромбанк» ищет партнера для размещения рекламы на радио

«Газпромбанк» ищет партнера для размещения рекламы на радио

Газпромбанк объявил тендер на размещение рекламы в эфире радиостанций. Он пройдёт в формате открытого редукциона.

Партнер займется размещением рекламы в эфире восьми радиостанций. По условиям конкурса, компании, подающие заявки, должны соответствовать следующим требованиям: иметь опыт подобной работы не менее трех лет; общая стоимость проектов должна составлять не меньше 15 млн рублей; не быть аффилированными с другими участниками конкурса — каждый холдинг может выставить только одну компанию.

К участию в редукционном торге допускается не более пяти участников процедуры закупки, заявки которых признаны банком соответствующими требованиям документации и начальные ценовые предложения которых оказались наиболее низкими. Победитель предоставляет официальное письма от радиостанций о подтверждении выданных условий, в котором указывается наименование станции, медиаплан на весь период размещения, региональность и бюджет.

Заявки принимаются до 5 марта.

Газпромбанк
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