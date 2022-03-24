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24.03.2022 в 13:40

«Газпромбанк» проводит запрос цен на продвижение контента в «Яндекс.Директе», myTarget и VK

Заявку можно подать до 6 апреля

«Газпромбанк» (ГПБ) проводит открытый запрос предложений на разработку контента и его продвижение на рекламных площадках «Яндекс.Директ», myTarget и VK, следует из документации, опубликованной на электронной торговой платформе ГПБ.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 6 апреля 2022 года. Компания-кандидат среди прочего должна иметь опыт выполнения работ и оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее одного года. Также в наличии у участника должны быть действующие сертификаты по таргетированной и поисковой рекламе «Яндекса», myTarget, VK.

Согласно техническому заданию, агентство-победитель будет заниматься разработкой и выпуском разнопланового контента в течение шести месяцев. Планируемый объём — не менее 27 материалов в месяц (дайджесты, статьи, интервью, гайды, карточки, галереи и другие). Размещение контента должно происходить на ежедневной основе за исключением выходных дней.

Подрядчик должен будет продвигать контент на площадках «Яндекс.Директ», myTarget и VK. Объём — 300 тыс. переходов за весь период размещения. Качество трафика (по данным «ЯндексМетрики»):

  • время на сайте — более 4-х минут;
  • показатель отказов — не выше 40%.

В марте в рамках расширения команды медийных лиц ГПБ привлёк для участия в рекламной кампании Ляйсан Утяшеву. В новых рекламных материалах российская спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике вместе со своим супругом стендап-комиком Павлом Волей продвигает дебетовую карту ГПБ.

Газпромбанк медиатендер
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