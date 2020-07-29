Программы лояльности «Газпромбанка» признаны лучшими на премии Loyalty Awards Russia 2020

«Газпромбанк» взял награды в двух номинациях на седьмой ежегодной профессиональной премии в области CRM и маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2020. Интеллектуальную систему начисления кэшбэка по «Умной карте» признали «Лучшей программой лояльности финансовых институтов», а виртуальную карту для автолюбителей «Автодрайв старт» — «Лучшей кобрендинговой картой». Презентация результатов конкурса прошла 23 июля 2020 года в рамках онлайн-форума MarTech Spring Party 2020.

В банке сообщили, что «Умная карта», запущенная в июле 2019 года, вызывает у клиентов большой интерес — в первом полугодии 2020 года на нее поступало более 6 тыс. заявок ежедневно. Этот флагманский продукт на основе анализа трат клиента автоматически начисляет повышенный кэшбэк на ту категорию, в которой клиент потратил за месяц больше всего, а на остальные покупки будет начислен 1%. Получается, держателям не нужно заранее выбирать одну из девяти категорий для получения максимального кэшбэка.

Виртуальная карта «Автодрайв старт», отмеченная как лучшая кобрендинговая карта, — совместный проект «Газпромбанка» и сети АЗС «Газпромнефть». Ее можно моментально получить в приложении «Газпромнефти» и добавить в виртуальный кошелек, а затем использовать одновременно как карту лояльности «Нам по пути» для начисления и расходования бонусов и как банковскую карту для бесконтактной оплаты покупок.

Алексей Попович, первый вице-президент, член правления «Газпромбанка»: Признание наших банковских карт экспертным сообществом показывает, что персонализированный подход к клиентам, которого придерживается «Газпромбанк», — это правильный выбор, и за ним будущее. Благодарю организаторов конкурса за высокую оценку программ лояльности «Газпромбанка».

В целом в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост заявок на все карты «Газпромбанка» составил 45%, пассивы на картах увеличились на 23,8%, а общий объем покупок — на 18%.

Ежегодная национальная премия Loyalty Awards Russia учреждена в целях выявления лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. В этом году на конкурс было подано 173 проекта от 94 компаний. В шорт-лист вошли 64 проекта, набравших максимальные баллы в своих номинациях. По итогам финального голосования победу в разных номинациях присудили 41 проекту.