«Газпром-медиа холдинг» впервые оказался прибыльным

«Газпром-медиа холдинг» впервые показал чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 года, сообщает «Коммерсант»

За этот период прибыль холдинга составила 15 млн руб., тогда как в аналогичном периоде предыдущего года был чистый убыток в размере 6,9 млрд рублей. При этом выручка холдинга за полугодие снизилась примерно на 1% и составила почти 79 млрд руб.

Компания продолжает инвестировать в развитие цифровых сервисов, создание востребованного контента и кибербезопасность. В структуру «Газпром-медиа холдинга» входят такие проекты, как онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube и телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!» и другие.

В июле 2025 года дневная аудитория мобильных приложений Rutube достигла 4,3 млн пользователей, что в 4,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 году составила 163,5 млрд руб., согласно финансовой отчетности по МСФО. При этом чистый убыток компании составил 247 млн рублей.