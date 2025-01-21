От черно-белого оттепельного кино до культовой советской анимации

1 февраля «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с Госфильмофондом запускает проект «Киноклуб 2×2». На протяжении нескольких месяцев телеканал «2×2» будет показывать культовые советские и российские фильмы, которые бережно хранит Госфильмофонд — главный киноархив Российской Федерации. Более 180 художественных и анимационных фильмов из собрания общественного достояния страны смогут посмотреть зрители телеканала «2×2». Специально для телеэфира оригинальные версии картин будут оцифрованы и перенесены с аналоговых носителей в цифровой формат.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг»: Запускаемый «Газпром-Медиа Холдингом» совместно с Госфильмофондом проект «Киноклуб 2×2» — уникальная возможность простимулировать интерес российской молодежи к великому наследию отечественного киноискусства. Госфильмофонд хранит настоящие шедевры, которые мы теперь можем показать аудитории в цифровом формате. Это важный шаг в сохранении нашей культурной памяти!

В «КИНОКЛУБЕ 2×2» зритель сможет абсолютно реально совершить путешествие во времени: посмотреть черно-белое оттепельное кино с его возвышенными героями и идеалами без фальши, «познакомиться» с простыми и понятными советскими гражданами из фильмов 1930-х-1980-х и смелыми героями 1990-х. Драматичным нулевым тоже найдется место!

Кроме того, во время просмотра зрители «2×2» смогут узнать множество интересных фактов о фильмах, всплывающие окна с дополнительной информацией будут появляться прямо во время показа в эфире.

Февраль начнется с триллеров и боевиков лихого десятилетия с участием звездных актеров того времени: Дмитрия Певцова, Екатерины Гусевой, Сергея Маковецкого и других.

Март будет наполнен музыкой и сказками. На канале можно будет увидеть фантастически красивые истории: «Садко», «Золушка» и «Василиса Прекрасная». Апрель будет месяцем советской культовой анимации и покажет такие мультфильмы, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Дудочка и кувшинчик».

В мае «2×2» вместе со зрителями отметит 80-ю годовщину Великой Победы легендарными лентами, снятыми во время войны: «Сын полка», «Небесный тихоход» и «В шесть часов вечера после войны».