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05.05.2025 в 15:45

«Газпром-медиа холдинг» и индийская компания OML подписали меморандум о сотрудничестве

Компании планируют вместе создавать контент и обмениваться артистами и блогерами для совместных проектов

На первом Всемирном саммите аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), проходившего с 1 по 4 мая в Мумбаи, «Газпром-медиа холдинг» и индийская компания Only Much Louder (OML) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщают «Ведомости». Документ подписали генеральный директор холдинга Александр Жаров и CEO OML Тушарр Кумар.

По мнению Александра Жарова, это соглашение — «надежный фундамент» для обмена опытом между OML и блогерским агентством «Инсайт Люди», а также отправная точка для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, меморандум открывает возможности для расширения присутствия российского холдинга в Индии.

OML — основанная в 2006 году в Мумбаи индийская компания, специализирующаяся на менеджменте артистов, организации мероприятий и создании контента для музыкантов и комиков. Используя данные и аналитику, OML создает для крупных брендов контент, который подходит под их целевую аудиторию.

Напомним, ранее агентство «Инсайт Люди» было удостоено награды за организацию фестиваля «День России».

Партнерство Газпром-Медиа Холдинг Сотрудничество зарубежные компании
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