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30.04.2025 в 13:50

Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России»

В 2024 году праздник посетили более 150 тысяч людей

23 апреля в Москве прошла ежегодная премия креативных и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» в Северо-Западном федеральном округе. Мультиформатный фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге, организованный «Газпром-Медиа Холдингом» в лице рекламного агентства «Инсайт Люди» и других активов холдинга при поддержке ПАО «Газпром», был удостоен бронзы в номинации «Лучшее онлайн/офлайн событие».

Фестиваль стал символом национального единения и гордости за многовековую историю нашей страны. Его концепция была основана на разнообразии форматов и визуальных решений, включая айдентику с использованием триколора и символов русской народной культуры. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России» Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России» Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России» Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России»

Алина Зиннатуллина, генеральный директор рекламного агентства «Инсайт Люди»:

В прошлом году при поддержке ПАО «Газпром» совместно с коллегами из «Газпром-Медиа Холдинга» мы стали организаторами Дня России в Санкт-Петербурге. Наша команда подготовила насыщенную программу с выступлениями известных артистов, организовала 12 тематических зон и разработала визуальную айдентику праздника. Мы искренне рады, что наша работа была оценена по достоинству, и считаем, что именно такие события играют важную роль в сохранении памяти о великих свершениях нашей истории.

В 2024 году День России собрал на празднике более 150 тыс. посетителей — на 50 тыс. больше, чем в предыдущем. Кроме того, мероприятие получило широкое освещение в СМИ: общий медийный охват составил более 45 млн благодаря 35 анонсам в 950 изданиях и 3 200 упоминаниям о фестивале. Более 800 блогеров поддержали событие в социальных сетях. Также был организован блог-тур для журналистов из 17 регионов России.

«Инсайт Люди»
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