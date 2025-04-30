Агентство «Инсайт Люди» удостоено награды за организацию фестиваля «День России»

23 апреля в Москве прошла ежегодная премия креативных и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» в Северо-Западном федеральном округе. Мультиформатный фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге, организованный «Газпром-Медиа Холдингом» в лице рекламного агентства «Инсайт Люди» и других активов холдинга при поддержке ПАО «Газпром», был удостоен бронзы в номинации «Лучшее онлайн/офлайн событие».

Фестиваль стал символом национального единения и гордости за многовековую историю нашей страны. Его концепция была основана на разнообразии форматов и визуальных решений, включая айдентику с использованием триколора и символов русской народной культуры. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Алина Зиннатуллина, генеральный директор рекламного агентства «Инсайт Люди»: В прошлом году при поддержке ПАО «Газпром» совместно с коллегами из «Газпром-Медиа Холдинга» мы стали организаторами Дня России в Санкт-Петербурге. Наша команда подготовила насыщенную программу с выступлениями известных артистов, организовала 12 тематических зон и разработала визуальную айдентику праздника. Мы искренне рады, что наша работа была оценена по достоинству, и считаем, что именно такие события играют важную роль в сохранении памяти о великих свершениях нашей истории.

В 2024 году День России собрал на празднике более 150 тыс. посетителей — на 50 тыс. больше, чем в предыдущем. Кроме того, мероприятие получило широкое освещение в СМИ: общий медийный охват составил более 45 млн благодаря 35 анонсам в 950 изданиях и 3 200 упоминаниям о фестивале. Более 800 блогеров поддержали событие в социальных сетях. Также был организован блог-тур для журналистов из 17 регионов России.