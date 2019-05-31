Рекламная выручка «Газпром-медиа» сократилась на фоне замедления рынка

Доходы Газпромбанка от медиабизнеса выросли на 3,6% по итогам первого квартала и достигли 23,7 млрд рублей. «Газпром-медиа» завершил квартал с чистой прибылью в размере 1,97 млрд рублей, в основном за счет телевизионного бизнеса, кинодистрибуции и кинопроизводства. Операционная прибыль холдинга составила 1,3 млрд рублей. При этом рекламные доходы медиасегмента сократились на 4,4%, до 16,4 млрд рублей, следует из финансовой отчетности Газпромбанка.

Рекламная выручка «Газпром-медиа» показывает отрицательную динамику на фоне падения телерекламного рынка. По оценкам АКАР, в январе-марте телевидение потеряло 6% бюджетов. Вице-президент АКАР Сергей Веселов объяснял снижение продаж неопределенностью в экономике, сокращением реальных доходов потребителей, а также высокой базой I квартала 2018 года. Участники рынка говорят о тренде на отказ от имиджевых кампаний по построению бренда, которые традиционно проводятся на ТВ. Вместо этого бренды выбирают performance инструменты, желая получить немедленный эффект в плане продаж.

Publicis Media ожидает, что в 2019 году рынок телерекламы покажет рост на 5%. Прогноз GroupM более пессимистичный — сегменту прочат рост всего на 1%.

В «Газпром-медиа» отмечают, что сдержать падение рекламных доходов им удалось благодаря росту показателей телеканалов «Пятница!» и ТВ-3. Кроме того, на рост консолидированной выручки повлиял рост нерекламных доходов на 27,5%. Основная часть этих доходов пришлась на продажу прав и дистрибуцию медиаконтента. Так, продажи прав принесли холдингу 4,4 млрд рублей (+42%), в первую очередь за счет успешного кинопроката релизов «Централ Партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». На рост также повлияла успешная монетизация библиотеки контента НТВ на территории России и стран СНГ. Свой вклад внесли и дистрибуция тематических каналов «Ред-Медиа» со спортивными телеканалами ГПМ Матч.

Напомним, по итогам 2018 года продажи рекламы «Газпром-медиа» выросли на 12%, а медиабизнес Газпромбанка вышел на прибыльность.