Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с «Газпром-Медиа»

Газпром-Медиа Холдинг подписал эксклюзивный контракт с Михаилом Галустяном — артист продолжит вести шоу «Звёзды в Африке» на ТНТ , станет рекламным лицом и героем имиджевых роликов телеканала, а также будет представлять бренды холдинга на всех его медиаплощадках. Об этом Sostav сообщила пресс-служба медиагруппы.

Как отметили в холдинге, шоумен сможет участвовать как в сериалах и шоу ТНТ, так и в проектах других активов холдинга. Сумма контракта не разглашается.

На ТНТ Михаил Галустян участвовал в шоу Comedy Club и Comedy Woman, играл главную роль в скетч-сериале «Наша Russia», а также снимался в спин-оффе «Бородач». В 2019 году Галустян перешёл на СТС — вместе с Сергеем Светлаковым он был ведущим шоу «Русские не смеются». На ТНТ комик вернулся осенью 2021 года — с Ольгой Бузовой он начал вести реалити-шоу «Звёзды в Африке».

Михаил Галустян, шоумен и телеведущий: Когда вернулся на ТНТ в качестве ведущего, почувствовал, что я дома. Снова встретился с друзьями как на съёмочной площадке, так и за её пределами — со звёздами, с продюсерами, авторами и всей большой командой ТНТ. Это прекрасные ощущения. Мне быстро стало понятно, что нам надо чаще встречаться. Так и появился на горизонте эксклюзивный контракт с холдингом «Газпром-Медиа», под которым я лёгкой рукой поставил подпись. Уже сейчас мы обсуждаем разные проекты, идеи и активности. Скоро аудитория увидит много интересного с моим участием!

В начале февраля 2022 года Тина Канделаки стала и. о. директора ТНТ — назначение связано со сменой руководства телеканала (в январе холдинг покинул Александр Дулерайн), а также задачами по наращиванию аудитории.