Слияние Omnicom и IPG одобрено властями США при соблюдении ряда условий

Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission; FTC) США одобрила рекламной группе Omnicom Group приобретение своего конкурента Interpublic Group (IPG) за 13,5 млрд долларов, но при условии, что компании обязуются не ограничивать размещение рекламы по политическим или идеологическим мотивам. Об этом сообщает портал Axios.

Как отмечает издание, в результате сделки появится крупнейший в мире рекламный холдинг с выручкой порядка 25−26 млрд долларов.

Положительное, но с оговорками, решение FTC стало реакцией на усилившееся политическое давление, вызванное обвинениями в бойкоте консервативных медиа. Теперь рекламным агентствам запрещено отказывать в сотрудничестве с рекламодателями или ограничивать размещение рекламы, исходя из политических предпочтений. Сами рекламодатели сохраняют за собой право выбирать площадки.

По результатам голосования комиссии FTC по соглашению Omnicom Group и IPG, два голоса были «за» и один «против».

Представители Omnicom и IPG заявили, что приветствуют решение FTC и рассчитывают закрыть сделку во второй половине 2025 года после получения оставшихся регуляторных одобрений. Сейчас соглашение находится на согласовании с регуляторами Великобритании.