Дилара Зинатуллина стала новым амбассадором Fresh Bar

Бренд Fresh Bar объявляет о старте сотрудничества с новым амбассадором — блогером и начинающей певицей Диларой Зинатуллиной. Дилара станет лицом кампании «Попробуй фантазию на вкус!»: ее старт запланирован на лето 2025 года. Об этом Sostav рассказала команда Win2Win Communications .

По словам представителей бренда, выбор нового амбассадора соответствует стратегии Fresh Bar по укреплению эмоциональной связи с целевой аудиторией — молодыми людьми, которые ведут активный образ жизни, стремятся к самовыражению и поиску удовольствий, ценят оригинальность и уникальность, проводят много времени онлайн и активно потребляют диджитал-контент. Дилара, с 5,4 млн подписчиков и высокой вовлеченностью среди ЦА Fresh Bar, воплощает для бренда образ подходящего союзника: креативного и энергичного лидера мнений, который поддерживает его философию.

Ирина Васильева, директор по маркетингу Fresh Bar: Дилара — это не просто амбассадор, а живое воплощение ценностей Fresh Bar — легкости, аутентичности и открытости ко всему новому. Ее харизма и любовь к экспериментам помогут нам показать, что наши напитки — это не просто продукт, а целый опыт — как вкусовой, так и эмоциональный.

Ожидается, что Дилара усилит посыл Fresh Bar о важности вкусовых экспериментов и открытий, на котором построена Big Idea бренда в 2025 году — Mixing for new. В коллаборации со знаменитостью Fresh Bar проведет кампанию «Попробуй фантазию на вкус!», которая стартует в июне 2025 года.