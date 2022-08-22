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22.08.2022 в 11:20

Ford запустит в производство AR-фары

Они будут проецировать на дорогу дорожные знаки и предупреждать об изменениях скоростного режима

Американский автоконцерн Ford планирует запустить в массовое производство AR-фары — с помощью технологии водители увидят на дороге проекции дорожных знаков. Функция была разработана, чтобы уменьшить страх вождения в ночное время.

Кроме того, AR-фары позволят реже отвлекаться от дороги — светящиеся в темноте знаки будут заметны другим водителям, велосипедистам и пешеходам, считают разработчики. Например, проекция укажет на ограничения скорости и предупредит о гололедице.

Ранее умные фары представил Mercedes-Benz — бренд интегрировал систему Digital Light в автомобиль Maybach S-класса. А Ford выпустил хоррор для промо нового пикапа, а также представил рекламу с критикой Илона Маска.

Ford AR
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