Ford запустит в производство AR-фары

Американский автоконцерн Ford планирует запустить в массовое производство AR-фары — с помощью технологии водители увидят на дороге проекции дорожных знаков. Функция была разработана, чтобы уменьшить страх вождения в ночное время.

Кроме того, AR-фары позволят реже отвлекаться от дороги — светящиеся в темноте знаки будут заметны другим водителям, велосипедистам и пешеходам, считают разработчики. Например, проекция укажет на ограничения скорости и предупредит о гололедице.

Ранее умные фары представил Mercedes-Benz — бренд интегрировал систему Digital Light в автомобиль Maybach S-класса. А Ford выпустил хоррор для промо нового пикапа, а также представил рекламу с критикой Илона Маска.