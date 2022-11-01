Forbes взыскивает долги с рекламодателей

Российский Forbes, приостановивший выход печатной версии из-за резкого падения рекламных доходов, начинает судиться с рекламодателями. Так, издание подало иск из-за долгов по рекламе к холдингу Roust, производителю напитков «Русский стандарт» и «Зеленая марка», сообщает «Коммерсант».

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман пояснил, что бренд «Русский стандарт» имеет задолженности за рекламу за октябрь 2021 года в сумме 831 тыс. руб. В Forbes не уточнили, в чем именно заключался проект с Roust, так как реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете в России запрещена.

В июне 2022 года Forbes Russia приостановил выпуск бумажной версии журнала которая ранее выходила каждый месяц средним тиражом 90 тыс. экземпляров. Озман тогда пояснял, что выпуск печатной версии стал убыточным после отказа автопроизводителей и люксовых брендов от рекламы на страницах журнала. При этом стоимость производства издания значительно выросла. Сайт и редакция Forbes Russia продолжают работу.

Собеседники «Коммерсанта» на медиарынке отмечают, что суды с рекламодателями — довольно редкое явление. Обычно это происходит, когда компании уже в состоянии банкротства, в остальных случаях обычно удается договориться до суда в силу наличия репутационных рисков. Юристы предполагают, что Forbes может идти на такой серьезный шаг с целью просудить задолженность, то есть иметь решение суда о выигранном споре по конкретному долгу.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, сильнее всего кризис ударил по глянцевым изданиям. Категория «ежемесячные журналы» сократилась на 39%. Аналитики OMD OM Group подготовили прогноз развития рекламного рынка на 2022−2023 год, согласно которому сегмент Print может сократиться до 60%.