Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания. Кроме знаменитых игроков в него попали бизнесмены и менеджеры, оказывающие влияние на развитие отрасли на постсоветстком пространстве.

Российский и украинский рынок киберспорта оказались очень тесно сплетены, поскольку и в ведущей отечественной команде Virtus.pro, и в украинской Natus Vincere (Na'Vi) участвуют игроки этих соседних стран. Несмотря на политическую ситуацию, российские и украинские зрители активно смотрят трансляции соседей.

Роман Ramzes Кушнарев (игрок Dota 2); Александр S1mple Костылев (игрок CS:GO); Виталий V1lat Волочай (киберспортивный комментатор); Александр Кохановский (основатель Na'Vi, DreamTeam, сооснователь ESforce Holding); Алишер Усманов (инвестор, ESforce Holding); Роман Дворянкин (генеральный менеджер Virtus.pro); Антон Черепенников (сооснователь ESforce Holding); Даниил Zeus Тесленко (игрок CS:GO); Алексей Solo Березин (игрок Dota 2); Ярослав Комков (сооснователь холдинга Winstrike); Роман Романцов (основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder); Данил Dendi Ишутин (игрок Dota 2); Мария Mrs. Marple Ермолина (блогер); Евгений Золотарев (гендиректор Na'Vi); Ирина Семенова (руководитель киберспортивного подразделения МТС).

В мае журнал Forbes определил победителей нового рейтинга «30 до 30», в число номинантов входят молодые люди в возрасте до 30 лет, которые добились профессиональных успехов в одной из десяти отраслей. В этот список попал лидер текущего рейтинга, 20-летний Роман Кушнарев.