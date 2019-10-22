Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания. Кроме знаменитых игроков в него попали бизнесмены и менеджеры, оказывающие влияние на развитие отрасли на постсоветстком пространстве.
Российский и украинский рынок киберспорта оказались очень тесно сплетены, поскольку и в ведущей отечественной команде Virtus.pro, и в украинской Natus Vincere (Na'Vi) участвуют игроки этих соседних стран. Несмотря на политическую ситуацию, российские и украинские зрители активно смотрят трансляции соседей.
- Роман Ramzes Кушнарев (игрок Dota 2);
- Александр S1mple Костылев (игрок CS:GO);
- Виталий V1lat Волочай (киберспортивный комментатор);
- Александр Кохановский (основатель Na'Vi, DreamTeam, сооснователь ESforce Holding);
- Алишер Усманов (инвестор, ESforce Holding);
- Роман Дворянкин (генеральный менеджер Virtus.pro);
- Антон Черепенников (сооснователь ESforce Holding);
- Даниил Zeus Тесленко (игрок CS:GO);
- Алексей Solo Березин (игрок Dota 2);
- Ярослав Комков (сооснователь холдинга Winstrike);
- Роман Романцов (основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder);
- Данил Dendi Ишутин (игрок Dota 2);
- Мария Mrs. Marple Ермолина (блогер);
- Евгений Золотарев (гендиректор Na'Vi);
- Ирина Семенова (руководитель киберспортивного подразделения МТС).
В мае журнал Forbes определил победителей нового рейтинга «30 до 30», в число номинантов входят молодые люди в возрасте до 30 лет, которые добились профессиональных успехов в одной из десяти отраслей. В этот список попал лидер текущего рейтинга, 20-летний Роман Кушнарев.