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22.10.2019 в 14:35

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

В 2018 году рынок киберспорта в России по разным оценкам составлял $12-45 млн

Depositphotos

Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания. Кроме знаменитых игроков в него попали бизнесмены и менеджеры, оказывающие влияние на развитие отрасли на постсоветстком пространстве.

Российский и украинский рынок киберспорта оказались очень тесно сплетены, поскольку и в ведущей отечественной команде Virtus.pro, и в украинской Natus Vincere (Na'Vi) участвуют игроки этих соседних стран. Несмотря на политическую ситуацию, российские и украинские зрители активно смотрят трансляции соседей.

  1. Роман Ramzes Кушнарев (игрок Dota 2);
  2. Александр S1mple Костылев (игрок CS:GO);
  3. Виталий V1lat Волочай (киберспортивный комментатор);
  4. Александр Кохановский (основатель Na'Vi, DreamTeam, сооснователь ESforce Holding);
  5. Алишер Усманов (инвестор, ESforce Holding);
  6. Роман Дворянкин (генеральный менеджер Virtus.pro);
  7. Антон Черепенников (сооснователь ESforce Holding);
  8. Даниил Zeus Тесленко (игрок CS:GO);
  9. Алексей Solo Березин (игрок Dota 2);
  10. Ярослав Комков (сооснователь холдинга Winstrike);
  11. Роман Романцов (основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder);
  12. Данил Dendi Ишутин (игрок Dota 2);
  13. Мария Mrs. Marple Ермолина (блогер);
  14. Евгений Золотарев (гендиректор Na'Vi);
  15. Ирина Семенова (руководитель киберспортивного подразделения МТС).

В мае журнал Forbes определил победителей нового рейтинга «30 до 30», в число номинантов входят молодые люди в возрасте до 30 лет, которые добились профессиональных успехов в одной из десяти отраслей. В этот список попал лидер текущего рейтинга, 20-летний Роман Кушнарев.

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