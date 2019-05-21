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21.05.2019 в 17:10

Forbes опубликовал топ-30 наиболее перспективных россиян до 30 лет

Издание запустило новый ежегодный рейтинг «30 до 30»

2
Forbes

Журнал Forbes определил победителей нового рейтинга «30 до 30», в число номинантов входят молодые люди в возрасте до 30 лет, которые добились профессиональных успехов в одной из десяти отраслей, сообщается на сайте издания.

Формат рейтинга скалькирован с американского издания. Там он впервые был опубликован в 2011 году, когда заветные три десятка отбирались из 360 человек в 12 категориях. Теперь число участников списка расширилось до 5 тысяч человек, а число категорий выросло до 20.

Российский журнал искал визионеров в десяти категориях: «Предприниматели», «Инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии» и «Новые медиа».

В последней категории одной из победительниц стала 28-летняя Instagram-блогер Настя Ивлеева, аудитория которой составляет несколько миллионов человек. В категории «Музыка и кино» отмечена Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка. Напомним, недавно она засветилась в рекламе бренда «Каждый день» для «Ашана».

В разделе «Социальные практики» одна из финалисток Надежда Толоконникова, участница «Медиазоны». В категории «Спорт и киберспорт» одной из лучших признана фигуристка Алина Загитова.

Forbes
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