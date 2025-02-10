Татьяна Ким развелась с Владиславом Бакальчуком

Основательница Wildberries Татьяна Ким написала в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Таким образом, их брак был официально расторгнут.

Предпринимательница отметила, что дети остаются с ней, выразив облегчение: «Я рада, что этот непростой период позади». Напомним, у бывших супругов есть семеро общих детей.

В свою очередь, Владислав Бакальчук также прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. «Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — сообщил экс-супруг.

Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 18 февраля. На нем суд вынесет решение по разделу имущества.

Татьяна Ким подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком 30 июля. До этого она объявляла о разводе с бывшим мужем, который обвинял ее бизнес-партнеров в якобы рейдерском захвате «семейного бизнеса» Wildberries.