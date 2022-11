Forbes составил рейтинг самых богатых мёртвых знаменитостей

Американское издание Forbes представило ежегодный рейтинг наиболее высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В него вошли 13 человек, совокупный годовой заработок которых составил $1,6 млрд, что на 72% больше в сравнении с прошлым годом.

1. Джон Толкин, писатель — $500 млн

Автор «Властелина колец» Джон Толкин занимает первое место в списке Forbes благодаря Middle Earth Enterprises — подразделение Saul Zaentz Company, владеющее эксклюзивными правами на фильмы, мерч, а также правами на отдельные произведения, включая «Хоббит» и «Властелин Колец». В 2022 году шведский игровой разработчик Embracer приобрёл компанию предположительно за полмиллиарда долларов.

2. Коби Брайант, баскетболист — $400 млн

До гибели при крушении вертолета баскетболиста Коби Брайант входил в совет директоров BodyArmor, где ему принадлежали 7% бизнеса. Доход, который получил игрок LA Lakers, связан с покупкой в ноябре прошлого года компанией Coca-Cola бренда энергетических напитков.

3. Дэвид Боуи, певец, актер — $250 млн

В январе 2022 года Warner Chappell купила музыкальный каталог и мастер-записи британского музыканта.

4. Элвис Пресли, певец — $110 млн

По большей части доход музыканта связан с продажами путевок в усадьбу короля рок-н-ролла Грейсленд в Мемфисе, сувениров и билетов на шоу двойников.

5. Джеймс Браун, певец — $100 млн

Издательская компания Primary Wave в конце 2021 года приобрела права на музыку, имя и образ Брауна.

6. Майкл Джексон, певец — $75 млн

Прибыль покойному королю поп-сцены приносит музыкальная коллекция певца на его собственном лейбле Mijac Music. Помимо этого, доход приносят тематическая программа по музыке Джексона от Cirque du Soleil в Лас-Вегасе и бродвейский мюзикл MJ по мотивам биографии Джексона.

7. Леонард Коэн, певец — $55 млн

Доход принесла покупка прав на каталог песен исполнителя, включая Hallelujah, со строны компании Hipgnosis.

8. Доктор Сьюз, детский писатель и художник — $32 млн

Автор «Кота в шляпе» получет средства с продаж книг и сувениров. Кроме того, в марте Netflix заключил контракт на запуск ряда анимационных сериалов и передач по мотивам произведений писателя.

9. Джефф Поркаро, музыкант — $25 млн

Барабанщик группы TOTO и студийный драммер продюсера Куинси Джонса получил доход от покупки прав на авторские отчисления с изданий и записей его творчества компанией Primary Wave.

10. Чарльз Шульц, художник-карикатурист — $24 млн

Доход создателя комиксов про Чарли Брауна и его пса Снупи связан с продажами комиксов. Также Apple TV+ купил права на праздничные анимационные серии «Это огромная тыква, Чарли Браун», «День благодарения Чарли Брауна» и «Рождество Чарли Брауна».

11. Хуан Габриэль, певец и композитор — $23 млн

В этом году фонд Габриэля заключил контракт с Universal Music Group. Компания приобрела каталог музыканта с композициями, выпущенными после 2008 года.

12. Джон Леннон, музыкант — $16 млн

Главный пункт дохода — это отчисления за композиции, записанные в The Beatles и во время сольной карьеры. Кроме того, Disney купил за $3,5 права на музыку Леннона для документального сериала The Beatles: Get.

13. Джордж Харрисон, музыкант ​— $12 млн

Харрисон — ещё один участник The Beatles. Он также получил отчисления за авторские права на музыку и доход от сделки с Disney.