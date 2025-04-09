Food.ru и «Пятёрочка Кафе» запустили совместную линейку готовой еды

Медиаплатформа Food.ru (входит в X5 Media ) и «Пятёрочка Кафе» разработали линейку готовых блюд, основанных на популярных рецептах Food.ru. Продукцию можно приобрести в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и при оформлении доставки в этих городах. Готовые блюда из сезонной подборки доступны в продаже до 5 мая.

В совместную линейку вошли девять самых популярных позиций от авторов Food.ru. Из них покупатели смогут составить полноценный завтрак, обед и ужин или взять еду с собой в качестве перекуса. Среди готовых блюд салат «Миледи» с куриной грудкой, ароматное рагу из мяса с картофелем в сливочно-чесночном соусе, классические блины на молоке и многое другое.

Прежде чем появиться на полках, продукция проходит многоступенчатую проверку и строгий контроль качества. Технологи Х5 адаптировали рецептуру с учетом стандартов производства и хранения. В результате удалось сохранить вкус и пользу домашних блюд.

Такой тщательный подход отразился не только на составе, но и на упаковке. Дизайн коллаборационной линейки передает ценности и эстетику как бренда, так и партнера. В оформлении использованы узнаваемые элементы интерфейса медиаплатформы Food.ru. QR-коды на упаковке ведут на оригинальный рецепт на сайте, позволяя покупателям не только попробовать блюдо, но и приготовить его самостоятельно. Также указана информация о пищевой ценности (КБЖУ) — это особенно важно для тех, кто следит за питанием. Кроме того, на упаковке размещено фото автора рецепта, что делает продукт более персонализированным.

Максим Силаенков, директор по маркетингу Х5 Media: Медиаплатформа Food.ru — это настоящая кулинарная энциклопедия, где можно найти рецепты для любого случая: от быстрого завтрака до праздничного ужина. Наши пользователи ценят разнообразие и качество рецептов, но далеко не всегда у них есть время на готовку. Вместе с брендом «Пятёрочка Кафе» мы предложили удобное решение: теперь блюда по рецептам Food.ru можно купить в «Пятёрочке» или заказать онлайн с доставкой. Это новый шаг, который делает любимые вкусы доступнее и дарит возможность с легкостью повторить их дома.

Святослав Борисовский, руководитель бренд-отдела готовой еды торговой сети «Пятёрочка»: Развитие ассортимента готовой еды — важное направление нашей компании. Совместно с Food.ru мы адаптировали популярные рецепты медиаплатформы, чтобы покупатели могли разнообразить свой рацион. При этом сохранили качество и свежесть продуктов. В линейке есть все для сытного обеда, легкого перекуса или чего-то вкусного на вечер, когда не хочется тратить время на готовку. Блюда готовы к употреблению в любой момент: дома, в офисе или в дороге.

Этот проект — наглядный пример того, как идеи обычных людей превращаются в реальные решения на полках магазина и дарят возможность открыть для себя новые вкусы, а затем легко повторить их дома.