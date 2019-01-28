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28.01.2019 в 11:25

Фонд кино взыскивает 82 млн рублей со «Смешариков»

Создатель мультфильма не вернул «предварительную оплату»

Фонд кино подал иск к ООО «Смешарики» более чем на 82 млн руб. Речь идет о взыскании по нескольким договорам сумм предварительной оплаты и процентов, сообщает РБК.

Требования Фонда кино, как указывается в документе, касаются трех договоров — от сентября 2014 года, октября 2016 года и июня 2015 года. По первому Фонд хочет получить от производителя «Смешариков» «предварительную оплату» на сумму 30 млн руб. (и проценты в размере 739,7 тыс. руб.), по второму — 50 млн руб. и проценты на 1,2 млн руб. По третьему соглашению Фонд кино хочет взыскать с ООО «Смешарики» проценты на сумму 226 тыс. руб. Таким образом, общая сумма иска составляет 82,18 млн руб.

В пресс-службе группы компаний «Рики» (является правообладателем «Смешариков») сообщили, что обязательства перед Фондом кино, возникшие в связи с созданием одного из полнометражных мультфильмов франшизы «Смешарики», будут исполнены в полном объеме.

Кроме того, telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые Фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии. Попов брал средства на съемку полнометражного мультфильма, а после того, как лента окупилась в прокате, деньги организации не вернул, хотя это предполагалось по условиям договора.

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