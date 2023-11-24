«Фонд кино» профинансирует проект студии «Смешарики» и продолжение фильма «Пальма»

«Фонд кино» завершил отбор национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных картин для оказания поддержки производства. Согласно результатам, опубликованным на сайте фонда, госфинансирование получат 10 проектов.

Среди них — картина студии «Смешарики» «Космическая экскурсия» по сценарию Сергея Лукьяненко. Фильм перенесёт зрителей в будущее, а персонажи «Смешариков» окажутся симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля.

Кроме того, «Фонд кино» поддержит производство фильма «Карузо» — о мальчике и его собаке, добывающих еду для соседей в блокадном Ленинграде. Финансирование выделят фильму «Моя собака — Космонавт», в котором мальчик мечтает спасти свою собаку Белку. Отец увёз её в тренировочный лагерь космодрома Байконур для подготовки к полёту в космос. Поддержат и ещё один проект про собаку — продолжение фильма «Пальма». Также средства выделят фильмам «Письмо деду морозу» и «Стальное сердце».

Ещё «Фонд кино» поддержит три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссёров-мультипликаторов: «Безумная планета» киностудии «Союзмультфильм», «Непокой» студии «Шар» и «Слонимский. Интерлюдия» студии «М.И.Р.».

Кроме того, фонд определил фильмы, которые получат поддержку в прокате. Финансирование выделят второй части фильма «Холоп» и фильму «Конец славы» режиссёра Марюса Вайсберга.