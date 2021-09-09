ФНС банкротит «Советский спорт»

ФНС подала заявление о банкротстве старейшего в России спортивного издания «Советский спорт» (входит в холдинг 1st Media Invest). Кроме налоговой задолженности у издания есть проблемы с выплатами зарплпты сотрудникам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Гендиректор и главной редактор «Советского спорта» Николай Яременко признал, что у издания действительно есть давний долг перед ФНС, но «большая его часть уже погашена, процедура банкротства не будет запущена». По его словам, основная часть проблем газеты связана с 2017−2019 годами, когда «были и войны между акционерами, и накопились налоговые долги».

Один из действующих сотрудников редакции рассказал, что не получает зарплату с апреля. Бывший сотрудник говорит, что у газеты остались долги по зарплате перед ним. Однако Яременко это отрицает.

«Советский спорт» выходит с 1924 года (до 1945 года называлась «Красный спорт»). Это одно из крупнейших в России спортивных изданий. Газета выходит пять дней в неделю тиражом 180 тыс. экземпляров. С августа издание принадлежит медиахолдингу 1st Media Invest, ранее им владела «Ура Медиа», которая в 2016 году выкупила его у ИД «Комсомольская правда».

Выручка газеты в 2020 году снизилась на 26,3% и составила 86,4 млн руб. Чистый убыток в 2020 году составлял 48 млн руб., годом ранее он был на уровне 21,5 млн руб.

Эксперты рынка отмечают, что основными рекламодателями спортивных медиа остаются букмекеры. Однако львиная доля их бюджетов уходит в диджитал, а не в печать. У печатных изданий небольшая рентабельность из-за высоких издержек на печать, логистику, распространение.

Наомним, продажи печатных газет и журналов в России за последние пять лет сократились на 45%. Ежегодно продажи падют в среднем на 9%, причина — массовый переход на цифровые издания. Помимо этого на снижение продаж также повлияло и повсеместное закрытие киосков по продаже печатной продукции.