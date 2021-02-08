ФНС поддержала идею создания частного маркетплейса по банкротству

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев заявил в интервью «Ведомостям», что поддерживает идею создания удобного сервиса, который переведет все процедуры по банкротству в цифру и сделает все стадии открытыми для неограниченного круга лиц. Он предложил сделать это в формате традиционного маркетплейса.

«Нужен маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Ровно так же, как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса. И экспонироваться в таком же понятном вам виде — с картинками, пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть», — рассказал Чекмышев.

Сервис не обязательно будет запускать ФНС, поскольку законопроектом предусмотрен выбор оператора, которым может быть и негосударственный орган. По словам Чекмышева, главное — сделать ресурс максимально удобным для покупателей банкротного имущества, «поэтому имеющиеся компетенции по созданию маркетплейсов, скорее всего, будут иметь значение».

Минэкономики анонсировало запуск маркетплейса по банкротству в феврале 2020 года. По словам замглавы Минэкономики Ильи Торосова, сервис должен позволить отфильтровать информацию и «подготовиться к старту торгов». Маркетплейск повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам.

Согласно исследованию «Центра стратегических разработок», проведенному в декабре 2020 года, почти треть российских компаний оказалась под угрозой банкротства, при этом 10% оценивали этот риск как высокий и планировали прекратить свою деятельность в ближайшие месяцы.