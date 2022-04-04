Федерация креативных индустрий откроет «Дивнороссию»

Федерация креативных индустрий запустила WonderRussia («Дивнороссия») — онлайн-витрину локальных креативных продуктов. Как отметили Sostav авторы инициативы, в течение года на сайте разместят не менее 300 проектов из Москвы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Якутска и Ханты-Мансийска.

Это первый проект ФКИ, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив — размер гранта составил более 5 млн руб. Города-участники активации вошли в шорт-лист номинации «Креативный регион» национальной премии Russian Creative Awards.

В 2022−2023 годах в первых городах онлайн-витрины пройдёт масштабное исследование — оно позволит выявить яркие креативные проекты, созданные в регионах и позитивно влияющие на их имидж, считают в ФКИ. Номинировать проекты будут эксперты и лидеры мнений — в каждом городе в пул жюри войдёт не менее 60 человек.

Карточка каждого проекта будет включать продуктовое описание и контактную информацию его создателей.

Игорь М. Намаконов, генеральный директор ФКИ: Посещая различные крупные и малые города нашей страны от Калининграда до Якутска я убеждался, как мало мы знаем о локальных креативных предпринимателях и их продуктах. Только популяризация и удобный сервис может увеличить спрос на российский креативный продукт. Его уже много, но мало кто это видит. А в контексте экономических ограничений инфраструктурное значение проекта WonderRussia возросло многократно.

Продвижение проекта будет осуществляться в соцсетях. Кроме того, авторы WonderRussia адаптируют сайт для зарубежной аудитории — у него появятся английская и китайская версии.

В декабре 2021 года ФКИ представила результаты федерального исследования 100 Most Creative Russians — список из ста выдающихся творческих команд и отдельных представителей отрасли был составлен аналитической группой проекта на основе опроса более чем 300 экспертов из 11 сфер креативных индустрий.