Российский «Фикс Прайс» стал владельцем операционной «дочки» сети Fix Price

Российское юрлицо — АО «Фикс Прайс» — стало единственным владельцем 100% ООО «Бэст Прайс», операционной «дочки» сети магазинов Fix Price в России, следует из данных ЕГРЮЛ. Кроме того, компания приобрела 1% ООО «Бэст Прайс Экспорт». Ранее доли в структурах принадлежали холдингу Fix Price plc, зарегистрированному в Казахстане. На это обратил внимание «Интерфакс».

АО «Фикс Прайс» было создано в конце 2024 года. Владельцем юрлица выступает казахстанский холдинг, который в прошлом году редомицилировался с Кипра. В октябре CEO группы Дмитрий Кирсанов говорил, что компания рассматривает возможность листинга на Мосбирже для основного операционного актива ретейлера — ООО «Бэст Прайс».

Fix Price — оператор магазинов фиксированных цен. На конец сентября сеть насчитывала 6 891 магазин в России и странах СНГ, включая Беларусь, Грузию и Казахстан.