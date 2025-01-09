Агентство Fistashki займется PR-поддержкой T2 в соцмедиа

Диджитал-агентство полного цикла Fistashki выиграло тендер мобильного оператора T2. Компания будет отвечать за PR-поддержку бренда в социальных медиа в течение двух лет. Об этом Sostav сообщили в агентстве. Финансовые условия сотрудничества там не раскрыли.
Как пояснили в Fistashki, команда займется:
- разработкой и регулярным созданием контента для соцмедиа;
- мониторингом упоминаний бренда и подготовкой аналитических отчетов;
- размещением в релевантных каналах и сообществах Telegram, «ВКонтакте» и других площадок;
- взаимодействием с инфлюенсерами;
- разработкой идей для спецпроектов, их реализацией и поддержкой.
Основная цель сотрудничества — повышение узнаваемости бренда T2 и информирование аудитории об услугах и продуктах компании на всей территории присутствия компании.
В Fistashki подчеркнули, что подошли к проекту с «акцентом на комплексные решения», сочетая креатив с данными и аналитикой. Это позволило агентству предложить стратегию, которую одобрил заказчик.
Герман Прохоренко, руководитель группы по работе с социальными медиа T2:
Компания ставит амбициозные цели, и нам необходим партнер, готовый помочь пройти этот путь, регулярно поднимая собственную планку. Fistashki смогли убедить своими идеями и возможностями, что они способны выполнить эту задачу.
Александр Чулков, СЕО Fistashki:
Мы очень рады тому, что нам удалось продолжить наше партнерство с T2. Для Fistashki это один из ключевых клиентов. Вместе мы продвигаем рынок к новому качеству реализации задач. За предыдущий период сотрудничества мы сделали уже несколько интересных кейсов и надеемся на то, что в ближайшие два года мы покажем рынку новые возможности digital PR-коммуникаций.