Агентство Fistashki займется PR-поддержкой T2 в соцмедиа

Диджитал-агентство полного цикла Fistashki выиграло тендер мобильного оператора T2. Компания будет отвечать за PR-поддержку бренда в социальных медиа в течение двух лет. Об этом Sostav сообщили в агентстве. Финансовые условия сотрудничества там не раскрыли.

Как пояснили в Fistashki, команда займется:

разработкой и регулярным созданием контента для соцмедиа;

мониторингом упоминаний бренда и подготовкой аналитических отчетов;

размещением в релевантных каналах и сообществах Telegram, «ВКонтакте» и других площадок;

взаимодействием с инфлюенсерами;

разработкой идей для спецпроектов, их реализацией и поддержкой.

Основная цель сотрудничества — повышение узнаваемости бренда T2 и информирование аудитории об услугах и продуктах компании на всей территории присутствия компании.

В Fistashki подчеркнули, что подошли к проекту с «акцентом на комплексные решения», сочетая креатив с данными и аналитикой. Это позволило агентству предложить стратегию, которую одобрил заказчик.

Герман Прохоренко, руководитель группы по работе с социальными медиа T2: Компания ставит амбициозные цели, и нам необходим партнер, готовый помочь пройти этот путь, регулярно поднимая собственную планку. Fistashki смогли убедить своими идеями и возможностями, что они способны выполнить эту задачу.

Александр Чулков, СЕО Fistashki: Мы очень рады тому, что нам удалось продолжить наше партнерство с T2. Для Fistashki это один из ключевых клиентов. Вместе мы продвигаем рынок к новому качеству реализации задач. За предыдущий период сотрудничества мы сделали уже несколько интересных кейсов и надеемся на то, что в ближайшие два года мы покажем рынку новые возможности digital PR-коммуникаций.