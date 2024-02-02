В 2023 году рекламная выручка Meta* увеличилась до $131,9 млрд

Чистая прибыль американской Meta (*признана экстремистской и террористической организацией в России) увеличилась втрое по итогам четвёртого квартала. Показатель превысил $14 млрд. За весь 2023 год чистая прибыль компании составила $39,1 млрд, рост — на 69% год к году. Выручка Meta за квартал увеличилась на 25%, до $40,1 млрд, за год она увеличилась до $134,9 млрд, прибавив 16%. Об этом говорится в финансовом отчёте корпорации.

Рекламная выручка компании за квартал выросла до $38,7 млрд. Количество показов рекламы в приложениях компании (включая Facebook*, Instagram* (*запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), Messenger, WhatsApp) увеличилось на 21% год к году, а средняя цена за объявление выросла на 2%.

За весь 2023 год выручка от рекламы составила $131,9 млрд, количество показов увеличилось на 28% год к году, а средняя цена за рекламу сократилась на 9% в годовом исчислении.

Подразделение Reality Labs, занимающееся разработкой технологий виртуальной реальности, продолжает нести убытки. За квартал убыток составил $4,65 млрд, общий — $16,1 млрд. При этом корпорация предупреждает, что операционные убытки Reality Labs продолжат расти из-за наращивания инвестиций в развитие продуктов для VR и AR.

На конец 2023 года число ежедневно активных пользователей (DAU) соцсети Facebook достигло 2,11 млрд человек, что больше на 6% в годовом выражении. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 3%, до 3,07 млрд.

Также компания впервые объявила о выплате квартальных дивидендов, а также анонсировала масштабную программу выкупа акций. Из-за этого бумаги корпорации подскочили на дополнительных торгах в четверг на 15%.