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10.01.2025 в 17:20

Философия заботы о жителях: Комплекс социального развития Москвы представил новые логотипы

Обновленные логотипы станут основой визуальной коммуникации в социальной сфере столицы. Первые четыре логотипа уже используются на инфраструктуре и в медиа.

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Комплекс социального развития Москвы — структура, представляющая деятельность правительства Москвы в социальной сфере жизни города.

Комплекс выступает в роли материнского бренда для таких направлений, как «Московская медицина» (Департамент здравоохранения), «Московское образование» (Департамент образования и науки), «Департамент добрых дел» (Департамент труда и социальной защиты населения), а также центров госуслуг «Мои Документы», органов ЗАГС Москвы, Комитета ветеринарии и других организаций.

Чтобы повысить узнаваемость бренда среди жителей и создать четкое понимание принадлежности всех социальных направлений к общей структуре, была разработана единая визуальная концепция логотипов.

В основу дизайна обновленных логотипов положены буква «М» и красно-белая цветовая гамма, которые уже ассоциируются у москвичей с официальной стилистикой материалов мэра и Правительства Москвы. Центральный элемент каждого логотипа вписан в узнаваемую форму, которая помогает построить визуальную параллель с тематикой того или иного направления.

Философия заботы о жителях: Комплекс социального развития Москвы представил новые логотипы Философия заботы о жителях: Комплекс социального развития Москвы представил новые логотипы Философия заботы о жителях: Комплекс социального развития Москвы представил новые логотипы Философия заботы о жителях: Комплекс социального развития Москвы представил новые логотипы

В логотипе «Московской медицины» это форма сердца, у «Московского образования» — книга, а у «Департамента добрых дел» — образ дома, который символизирует уют, теплоту, помощь и заботу города о москвичах.

Главный логотип Комплекса социального развития обрамлен в форму круга и визуально транслирует целостность, замыкая в себе все вышеописанные образы и ценности суббрендов.

Обновление логотипов приурочено к комплексной модернизации инфраструктуры в рамках проектов мэра Москвы по обновлению школ, реконструкции поликлиник и больниц.

Новая визуальная коммуникация позволит укрепить в сознании москвичей положительный имидж Комплекса социального развития и его подведомственных организаций, которые служат опорой для жителей столицы и гарантом их социального благополучия.

Ребрендинг Комплекс социального развития Москвы
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