Фильм «Джокер» собрал в российском прокате уже более миллиарда рублей

Фильм «Джокер» вторую неделю продолжает лидировать в российском прокате, собрав за минувший уик-энд 419,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. В мировом прокате «Джокер» собрал уже $550 млн, почти половина этой суммы собрана в США.

Всего в России фильм заработал 1 320 млн рублей. Он вышел в российский прокат 3 октября. Картина Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. Становление личности Джокера проходит на фоне социальной несправедливости, бедности и борьбы жителей Готэма с олигархами и властью. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила гран-при «Золотой лев».



Второе место в российском рейтинге, как и неделей ранее, занимает мультфильм «Эверест» (Abominable) американо-китайского производства от создателей «Корпорации монстров» и «Сезона охоты». За выходные картина собрала 192,6 млн рублей.

На третье место поднялась премьера этой недели — фантастический боевик «Гемини» Энга Ли с Уиллом Смитом, Мэри Элизабет Уинстэд и Клайвом Оуэном в главных ролях. Пока в копилке картины 172,1 млн рублей.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за 9 месяцев 2019 года отечественные фильмы собрали 9 млрд руб. Иностранные релизы собрали 31,3 млрд руб., или на четверть больше, чем за 9 месяцев 2018 г. Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. — «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб. У России же только один миллиардник — военная драма «Т-34» со сборами 2,3 млрд руб.