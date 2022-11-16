Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: вторая часть

Фестиваль нового дизайна «Среда-2022» опубликовал список финалистов — в заключительный этап конкурсной программы попали 210 кейсов. Кроме того, в этом году к существующим номинациям добавилась благотворительная категория Pro Bono. Sostav представляет вторую часть шорт-листа:
Типографика в упаковке
commersart:
SUPREMATIKA:
Ольга Панькова
Леттеринг «Тайное общество ценителей завтраков»
Иллюстрация и фотография в упаковке
Лайтшоп:
Funky Agency:
ARTICHOC — Шоколад как искусство
Design Department:
Редизайн упаковки йогуртов EPICA
Dotorg branding & digital:
Depot:
Дизайн-команда Азбуки Вкуса:
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life», Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»
Инновационные решения в брендинге
РА «Восход»:
Design Department:
Айдентика для сервиса Яндекс.Маршрутизация
Дизайн и оформление общественных пространств
Plenum.CX:
ENDY:
Tuman studio
Happy Brands Family:
Дизайн и оформление праздников и мероприятий
Лайтшоп:
Дизайн-бюро «Щука»:
YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»
Dotorg branding & digital:
Omsky:
Александр Загорский
Ирина Горячева
Bell'Arte:
Дизайн и оформление мест продаж
Антон Радковец
Агентство ЧСВ:
Sensesay:
Цифровой и интерактивный дизайн
Дизайн-бюро «Щука»
Luxury Escapes — визуальный язык приложения австралийского сервиса для путешествий
Only:
Charmer. Design Unit:
Сайт музея современного искусства «Гараж»
Сайт для музея-заповедника «Коломенское»
Grape:
Tuman studio:
Design Department:
Сайт для Color Department Los Angeles
«Неголодные игры» — новогодняя кампания для сервиса доставки еды Delivery Club
Дизайн наружной рекламы
Kollegi:
Grape:
Дизайн печатной рекламы
Bright Side:
Grape:
FABULA
РА «Восход»:
Визуальные решения в видеорекламе
Narrators:
FABULA
DDB Russia , студия графики Alfa film
#ПЕРЕрождение: вторая жизнь пластиковой бутылки
Селфпромо
Своё мнение:
Дизайн креативных карт HR-Таро
Just Be Nice studio:
Кофе в дрип-пакетах Just Be Nice
Grape:
Спасибо за то, что убили русскую рекламу
Терминал дизайн:
Дизайн сувенирной продукции
Евгения Кудринская
Капсульная коллекция «Земляне»
makelove:
Капсульная коллекция OMK x Roma Bantik x Kruzhok
Omsky:
Календарь / Визуальное исследование
red_mad_robot:
«Коллекционер 2321» / дизайн мерча для red_mad_robot
Bell'Arte:
Новогоднее путешествие Cartier
РА «Восход»:
Екатерина Торохова
Летний мерч на Пятнице! Сумки-семена
PRO BONO
Plenum.CX
VOZDUH brand & communications:
Dotorg branding & digital:
Kollegi:
Терминал дизайн:
Айдентика благотворительных магазинов «Спасибо!»
2BR Агентство:
О людях с синдромом Дауна. «До мурашек»
Depot:
Концепции
commersart: CHILLI SAUCE
Ксения Овчинникова: Heavy Milk
Полина Честнова: Ребрендинг музея парикмахерского искусства
Анастасия Фальковская: THE SHADE
Тимофей Кирин: Шоколадный фестиваль «плитка»
Анастасия Куприна: bite&go — корм для собак в дороге
Георгий Сапожков: Самый искренний компот
Виктория Трубицина: Washing Powder For a Single Man
Софа Спиридонова: Golden eggs
Мария Белозерова: 911
Александр Петухов: Japanese Tea — Refreshing beverages
Funky Agency: Seikatsu — Бистро и сервис доставки свежих морепродуктов
Софья Вычужанина: Wet Head
Евгения Бережная: Ethno Mehanika
Анна Колышева: Stockholm Toy Museum
Элцик Погосян: Упаковка пряжи из собачьей шерсти «друг»
Евгения Сахарова: Просто упаковка
Мария Гусарева: Wasabi SHO SHI!
Полина Сергеева: Мука Kabuki
Алина Ломаева: Фирменный стиль для фестиваля стекла «Сервант»
Женя Жук: FOODZILLA, Junk Food Fest
Варвара Исаева: Digital Оранжерея FLORAFORMA
Александра Костенко: Экологический проект против вырубки лесов «лесless»
Анастасия Рыбенкова: Totem
Заказной шрифт
Дизайн-бюро «Щука»:
Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
ONY:
Терминал дизайн:
Акцидентный шрифт благотворительных магазинов «Спасибо!»
Бюробукв:
Шрифт Pv Sans и PV Display для облачного сервиса Platform V
Дизайн-агентство Saint
РА «Восход»
Тиражный шрифт
Дмитрий Волошин
Маргарита Свирина
Анастасия Зеленкевич
Анастасия Петелина
ONY
Александра Герик
Саша Денисова
Игорь Степанченко
Анастасия Панарина
Grape
Ксения Овчинникова
Илья Буравчиков
Дмитрий Голуб
Словолитня Шрифтовик
Вера Евстафьева, шрифтовой дизайнер, каллиграф:
Очень интересно смотреть на шрифты в контексте целых проектов, фирменных стилей или рекламных кампаний, в которых они живут, — этим шрифтовая часть фестиваля отличается от многих чисто шрифтовых конкурсов. Поэтому мне был особенно интересен раздел заказных шрифтов.
В этот раз для меня работа в жюри — это такое окошко, чтобы посмотреть на российский дизайн в этом году, почти исчезнувший из соцсетей и молчащий. Ценно видеть, какими проектами и мыслями живут дизайнеры, помимо обрушившихся на всех проблем. Интересно, спасибо!
Катя Колотилова, руководитель направления ритейл-дизайна в Linii:
Для меня этап отбора шорт-листов оказался возможностью увидеть сверху, как и куда развивается наша визуальная культура. И это положительный вектор.
Было много качественного контента, а также стоит отметить высокий уровень подач. Чего бы хотелось больше — это оригинальности в воплощении и в идеях.
Победители фестиваля нового дизайна «Среда-2022» будут представлены 20 ноября — в 19:00 состоится прямая трансляция объявления триумфаторов.
Ранее фестиваль нового дизайна «Среда-2022» представил состав жюри и фирменный стиль конкурсной программы этого года.