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Дизайн сайта - Liqium

18+
16.11.2022 в 19:10

Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: вторая часть

В финал конкурсной программы попали 210 кейсов

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Фестиваль нового дизайна «Среда-2022» опубликовал список финалистов — в заключительный этап конкурсной программы попали 210 кейсов. Кроме того, в этом году к существующим номинациям добавилась благотворительная категория Pro Bono. Sostav представляет вторую часть шорт-листа:

Типографика в упаковке

commersart:

Bio Self

SUPREMATIKA:

F (t)

Ольга Панькова

Леттеринг «Тайное общество ценителей завтраков»

Иллюстрация и фотография в упаковке

Лайтшоп:

Coffeefox

Funky Agency:

ARTICHOC — Шоколад как искусство

Design Department:

Редизайн упаковки йогуртов EPICA

Dotorg branding & digital:

Varvarka

Depot:

Байкал, Klern, Ryoshi

Дизайн-команда Азбуки Вкуса:

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life», Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»

Инновационные решения в брендинге

РА «Восход»:

Свердловская филармония

Design Department:

Айдентика для сервиса Яндекс.Маршрутизация

Дизайн и оформление общественных пространств

Plenum.CX:

Skypark

ENDY:

Vokzal 1853

Tuman studio

Музей Булгакова

Happy Brands Family:

Делать!

Дизайн и оформление праздников и мероприятий

Лайтшоп:

Street morphology 2021

Дизайн-бюро «Щука»:

YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»

Dotorg branding & digital:

Психодрама `XX

Omsky:

Cosmoscow

Территория. Kids

Александр Загорский

New Elements

Ирина Горячева

ВЕЩЬ!

Bell'Arte:

Иви. Стирая границы экрана

Дизайн и оформление мест продаж

Антон Радковец

Ice Ice Baby

Агентство ЧСВ:

Daria Geiler

Sensesay:

Колесо.ру

Цифровой и интерактивный дизайн

Дизайн-бюро «Щука»

Luxury Escapes — визуальный язык приложения австралийского сервиса для путешествий

Only:

Промосайт Аш-Тау

Сайт для R&D-центра НЛМК

Charmer. Design Unit:

Сайт музея современного искусства «Гараж»

Сайт для музея-заповедника «Коломенское»

Grape:

#ЖИЗНЬПОСЛЕ

Последний слайд

Tuman studio:

Fetish Film

Design Department:

Яндекс.Маршрутизация

Сайт для Color Department Los Angeles

CreativePeople:

«Неголодные игры» — новогодняя кампания для сервиса доставки еды Delivery Club

Дизайн наружной рекламы

Kollegi:

20 лет помощи без остановки

Grape:

Доставляем ваше мастерство

Дизайн печатной рекламы

Bright Side:

Имиджевый буклет

Grape:

Доставляем ваше мастерство

FABULA

В масштабе ответственности

РА «Восход»:

Свердловская филармония

Суббота

Визуальные решения в видеорекламе

Narrators:

Быть, а не казаться

FABULA

3D Illusion in Beijing

DDB Russia , студия графики Alfa film

#ПЕРЕрождение: вторая жизнь пластиковой бутылки

Селфпромо

Своё мнение:

Horror Ray

makelove:

Дизайн креативных карт HR-Таро

Just Be Nice studio:

Кофе в дрип-пакетах Just Be Nice

Grape:

Спасибо за то, что убили русскую рекламу

Терминал дизайн:

Магнитная игра Emotions

Дизайн сувенирной продукции

Евгения Кудринская

Капсульная коллекция «Земляне»

makelove:

Капсульная коллекция OMK x Roma Bantik x Kruzhok

Omsky:

Календарь / Визуальное исследование

red_mad_robot:

«Коллекционер 2321» / дизайн мерча для red_mad_robot

Bell'Arte:

Новогоднее путешествие Cartier

РА «Восход»:

КУНГУР

Екатерина Торохова

Летний мерч на Пятнице! Сумки-семена

PRO BONO

Plenum.CX

Plenum Pet Friendly

Какой ты хлебушек сегодня?

VOZDUH brand & communications:

Improvise

Dotorg branding & digital:

Психодрама `XX

Kollegi:

20 лет помощи без остановки

Терминал дизайн:

Айдентика благотворительных магазинов «Спасибо!»

2SHARP:

Музей живых бытовых историй

2BR Агентство:

О людях с синдромом Дауна. «До мурашек»

Depot:

Онкологика

Концепции

commersart: CHILLI SAUCE

Ксения Овчинникова: Heavy Milk

Полина Честнова: Ребрендинг музея парикмахерского искусства

Анастасия Фальковская: THE SHADE

Тимофей Кирин: Шоколадный фестиваль «плитка»

Анастасия Куприна: bite&go — корм для собак в дороге

Георгий Сапожков: Самый искренний компот

Виктория Трубицина: Washing Powder For a Single Man

Софа Спиридонова: Golden eggs

Мария Белозерова: 911

Александр Петухов: Japanese Tea — Refreshing beverages

Funky Agency: Seikatsu — Бистро и сервис доставки свежих морепродуктов

Софья Вычужанина: Wet Head

Евгения Бережная: Ethno Mehanika

Анна Колышева: Stockholm Toy Museum

Элцик Погосян: Упаковка пряжи из собачьей шерсти «друг»

Евгения Сахарова: Просто упаковка

Мария Гусарева: Wasabi SHO SHI!

Полина Сергеева: Мука Kabuki

Алина Ломаева: Фирменный стиль для фестиваля стекла «Сервант»

Женя Жук: FOODZILLA, Junk Food Fest

Варвара Исаева: Digital Оранжерея FLORAFORMA

Александра Костенко: Экологический проект против вырубки лесов «лесless»

Анастасия Рыбенкова: Totem

Заказной шрифт

Дизайн-бюро «Щука»:

Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы

ONY:

G-font

Терминал дизайн:

Акцидентный шрифт благотворительных магазинов «Спасибо!»

Бюробукв:

Шрифт Pv Sans и PV Display для облачного сервиса Platform V

Дизайн-агентство Saint

Шрифт Saint

РА «Восход»

Свердловская киностудия

Тиражный шрифт

Дмитрий Волошин

Onest

Маргарита Свирина

Seversk

Анастасия Зеленкевич

Шрифты в Типоапокалипсисе

Анастасия Петелина

Giardino

ONY

Realist

Form

Bent

Александра Герик

Massilia

Саша Денисова

Biform Regular + Pixel

Игорь Степанченко

Steppe

Анастасия Панарина

Шрифт Lukomorie

Grape

Katigert

Ксения Овчинникова

Future Romance

Илья Буравчиков

Dissident typeface

Дмитрий Голуб

Шрифт Fer

Словолитня Шрифтовик

SK Parnik

Вера Евстафьева, шрифтовой дизайнер, каллиграф:

Очень интересно смотреть на шрифты в контексте целых проектов, фирменных стилей или рекламных кампаний, в которых они живут, — этим шрифтовая часть фестиваля отличается от многих чисто шрифтовых конкурсов. Поэтому мне был особенно интересен раздел заказных шрифтов.

В этот раз для меня работа в жюри — это такое окошко, чтобы посмотреть на российский дизайн в этом году, почти исчезнувший из соцсетей и молчащий. Ценно видеть, какими проектами и мыслями живут дизайнеры, помимо обрушившихся на всех проблем. Интересно, спасибо!

Катя Колотилова, руководитель направления ритейл-дизайна в Linii:

Для меня этап отбора шорт-листов оказался возможностью увидеть сверху, как и куда развивается наша визуальная культура. И это положительный вектор.

Было много качественного контента, а также стоит отметить высокий уровень подач. Чего бы хотелось больше — это оригинальности в воплощении и в идеях.

Победители фестиваля нового дизайна «Среда-2022» будут представлены 20 ноября — в 19:00 состоится прямая трансляция объявления триумфаторов.

Ранее фестиваль нового дизайна «Среда-2022» представил состав жюри и фирменный стиль конкурсной программы этого года.

Среда 2022
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