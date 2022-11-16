Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: вторая часть

Вера Евстафьева, шрифтовой дизайнер, каллиграф:

Очень интересно смотреть на шрифты в контексте целых проектов, фирменных стилей или рекламных кампаний, в которых они живут, — этим шрифтовая часть фестиваля отличается от многих чисто шрифтовых конкурсов. Поэтому мне был особенно интересен раздел заказных шрифтов.

В этот раз для меня работа в жюри — это такое окошко, чтобы посмотреть на российский дизайн в этом году, почти исчезнувший из соцсетей и молчащий. Ценно видеть, какими проектами и мыслями живут дизайнеры, помимо обрушившихся на всех проблем. Интересно, спасибо!