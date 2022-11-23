Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» объявил победителей

Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» опубликовал список победителей — по итогам обсуждения и голосования жюри, которое проходило в онлайн-формате, были присуждены 9 золотых, 22 серебряные и 49 бронзовых наград. Кроме того, эксперты определили обладателей Гран-при и специальных наград. Sostav выяснил, кто стал триумфатором конкурсной программы.

Гран-при

SETTERS

Статья, которой нет

Новая айдентика

Золото

Серебро

Александр Загорский

New Elements

Бронза

Ребрендинг/редизайн айдентики

Золото

Дизайн-бюро «Щука»

Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне

Серебро

SUPREMATIKA

Berlingo

Ruport

Точно

ONY

OKKAM. Ребрендинг группы dentsu Russia

Дизайн-бюро «Щука»

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

Типографика в айдентике

Золото

Александр Загорский

New Elements

Серебро

LOCO Studio

Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор

Дизайн-бюро «Щука»

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды

Дизайн-бюро «Щука»

Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы

Бронза

Dotorg branding & digital

Психодрама `XX

Иллюстрация и фотография в айдентике

Бронза

Полина Загуменова

Игра Purpur. Семья

Полина Загуменова

Коктейльное меню для бара «Bruce Lee»

Полина Загуменова

Игра Purpur. Ближе

Дизайн упаковки

Серебро

SUPREMATIKA

Вика и Ника

Бронза

Брендинговое агентство Depot

Ryoshi

Funky Agency

ARTICHOC — Шоколад как искусство

Funky Agency

IN+U — Инновационные растительные продукты

Ребрендинг/редизайн упаковки

Серебро

Depot

Байкал

Бронза

commersart

nude seeds

Дизайн-бюро «Щука»

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

SUPREMATIKA

Berlingo

Дизайн-команда Азбуки Вкуса

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»

Дизайн-команда Азбуки Вкуса

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»

Типографика в упаковке

Серебро

SUPREMATIKA

F (t)

Иллюстрация и фотография в упаковке

Серебро

Dotorg branding & digital

Varvarka

Лайтшоп

Coffeefox

Depot

Байкал

Дизайн-команда Азбуки Вкуса

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»

Дизайн-команда Азбуки Вкуса

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»

Инновационные решения в брендинге (без наград)

Дизайн и оформление общественных пространств

Бронза

Tuman studio

Музей Булгакова

Дизайн и оформление праздников и мероприятий

Золото

Omsky

Cosmoscow

Серебро

Александр Загорский

New Elements

Bell'Arte

Иви. Стирая границы экрана

Бронза

Дизайн-бюро «Щука»

YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»

Dotorg branding & digital

Психодрама `XX

Дизайн и оформление мест продаж (без наград)

Заказной шрифт

Серебро

РА «Восход»

Свердловская киностудия

Терминал дизайн

Акцидентный шрифт благотворительных магазинов «Спасибо!»

Бронза

Дизайн агентство Saint

Шрифт Saint

Тиражный шрифт

Золото

Саша Денисова

Biform Regular + Pixel

Серебро

Дмитрий Волошин

Onest

Бронза

Анастасия Петелина

Giardino

ONY

Realist

Александра Герик

Massilia

Grape

Katigert

Словолитня Шрифтовик

SK Parnik

Цифровой и интерактивный дизайн

Золото

Charmer. Design Unit

Сайт музея современного искусства «Гараж»

Серебро

Charmer. Design Unit

Сайт для музея-заповедника «Коломенское»

Бронза

Design Department

Яндекс.Маршрутизация

Дизайн наружной рекламы (без наград)

Дизайн печатной рекламы (без наград)

Визуальные решения в видеорекламе

Золото

Агентство SETTERS

Статья, которой нет

Бронза

Narrators

Быть, а не казаться

Креативное агентство FABULA

3D Illusion in Beijing

Селфпромо

Бронза

Своё мнение

Horror Ray

Дизайн сувенирной продукции

Серебро

Omsky

Календарь / Визуальное исследование

Бронза

Евгения Кудринская

Капсульная коллекция «Земляне»

Екатерина Торохова

Летний мерч на Пятнице! Сумки-семена

PRO BONO

Бронза

Depot

Онкологика

Концепции

Золото

Тимофей Кирин

Шоколадный фестиваль «плитка»

Серебро

Анастасия Фальковская

THE SHADE

Funky Agency

Seikatsu — Бистро и сервис доставки морепродуктов

Софья Вычужанина

Wet Head

Полина Сергеева

Мука Kabuki

Бронза

commersart

CHILLI SAUCE

Полина Честнова

Ребрендинг музея парикмахерского искусства

Анастасия Куприна

bite&go — корм для собак в дороге

Софа Спиридонова

Golden eggs

Александр Петухов

Japanese Tea — Refreshing beverages

Евгения Бережная

Ethno Mehanika

Анна Колышева

Stockholm Toy Museum

Евгения Сахарова

Просто упаковка

Алина Ломаева

Фирменный стиль для фестиваля стекла «Сервант»

Женя Жук

Junk Food Fest

Специальные награды фестиваля:

Золотой вклад: Леонид Славин, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Дизайнер года: Евгений Дрожжев, Дизайн-бюро «Щука»

Верность фестивалю: Dotorg branding & digital

Будущее дизайна: Женя Жук

Наставник года: Евгений Каширин, преподаватель НИУ ВШЭ

Учебное заведение года: Школа дизайна НИУ ВШЭ

Выбор организаторов: ENDY, ricers

Объявление триумфаторов прошло в необычном формате прямой радиотрансляции на Радио Среда. Были обсуждения, рассказы об особенностях номинаций, телефонные подключения и разговоры с триумфаторами и членами жюри, отличная музыка и немножко неожиданных сюрпризов в оформлении эфира.

Кроме того, в Telegram-чате фестиваля проходило бурное обсуждение происходящего, ликование и поздравления. Многие слушатели отметили необычность, «ламповость» и особую душевную атмосферу подобного формата, отметили Sostav организаторы.

Вадим Буньков, генеральный продюсер фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: В начале года мы много думали насчёт того, проводить или не проводить фестиваль в этом году. Приняли решение проводить. Во многом такое решение было принято благодаря тому, что мы стали получать какое-то невероятное количество писем и сообщений, и в каждом из них были просьбы ни в коем случае не отменять проведение фестиваля. Именно в этом году мы почувствовали, как никогда, что такое фестиваль нового дизайна «Среда» для многих и многих дизайнеров, студий, агентств. Спасибо всем за эту поддержку! Количество заявок в этом году говорит нам о том же — 785 заявок в 23 номинациях. Спасибо всем участникам за такую оценку и внимание к фестивалю. И отдельная благодарность членам жюри, которые в очень непростых условиях провели титаническую работу по экспертной оценке этой лавины заявок.

Марьям Ахунова, креативный директор в Grape: Честно говоря, впервые за весь свой опыт жюрения столкнулась с единогласным выбором Гран-При. Гораздо чаще Гран-при либо нет вовсе, либо по нему разгораются адовые споры. Приятно, что мы были едины в своем посыле индустрии в этом году. На каждом фестивале бывают номинации с меньшим количеством подач. Верю, что иногда это происходит не потому, что мы стали меньше такого делать, а потому что в рамках, например, сложных многосоставных проектов, мы иногда забываем об их декомпозиции на составляющие. Уверена, что наружной рекламы мы как делали, так и продолжаем делать много. Да и сайтов и всевозможного цифрового дизайна становится всё больше. Так что не забывайте иногда подавать не весь проект целиком, а его частичку. И небольшая просьба от жюри. Если речь идет о ребрендинге или любом другом изменении, которое должно приятно удивить жюри…не забывайте показывать «до».

Полина Загуменова, ведущий дизайнер в дизайн-бюро «Щука»: Спасибо большое за очень интересный опыт жюрения! Он позволяет посмотреть на срез уровня дизайна со стороны и помогает ощутить тенденции развития дизайна в российском пространстве. Этот год был непростым и это прямо отражается в уровне дизайна работ. Хотелось бы больше сильных работ в упаковке. А вот номинация «Концепции» как всегда порадовала: много очень качественных, свежих и интересных работ! Желаю чтобы запал начинающих дизайнеров продолжал расти и развиваться с каждым годом!

С шорт-листом фестиваля и полным списком финалистов конкурсной программы можно ознакомиться здесь и тут.