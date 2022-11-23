Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» объявил победителей

Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» опубликовал список победителей — по итогам обсуждения и голосования жюри, которое проходило в онлайн-формате, были присуждены 9 золотых, 22 серебряные и 49 бронзовых наград. Кроме того, эксперты определили обладателей Гран-при и специальных наград. Sostav выяснил, кто стал триумфатором конкурсной программы.
Гран-при
SETTERS
Статья, которой нет
Новая айдентика
Золото
- LOCO Studio
Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор
- Дизайн-бюро «Щука»
Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
Серебро
Александр Загорский
New Elements
Бронза
- SUPREMATIKA
Вика и Ника
- Агентство ONY
«Музейная четверка». Объединение музеев
- tententen.xyz
дринкит
- Design Department
Айдентика для сервиса Яндекс.Маршрутизация
Ребрендинг/редизайн айдентики
Золото
Дизайн-бюро «Щука»
Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне
Серебро
SUPREMATIKA
Berlingo
Ruport
Точно
ONY
OKKAM. Ребрендинг группы dentsu Russia
Дизайн-бюро «Щука»
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке
Типографика в айдентике
Золото
Александр Загорский
New Elements
Серебро
LOCO Studio
Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор
Дизайн-бюро «Щука»
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды
Дизайн-бюро «Щука»
Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
Бронза
Dotorg branding & digital
Психодрама `XX
Иллюстрация и фотография в айдентике
Бронза
Полина Загуменова
Игра Purpur. Семья
Полина Загуменова
Коктейльное меню для бара «Bruce Lee»
Полина Загуменова
Игра Purpur. Ближе
Дизайн упаковки
Серебро
SUPREMATIKA
Вика и Ника
Бронза
Брендинговое агентство Depot
Ryoshi
Funky Agency
ARTICHOC — Шоколад как искусство
Funky Agency
IN+U — Инновационные растительные продукты
Ребрендинг/редизайн упаковки
Серебро
Бронза
commersart
nude seeds
Дизайн-бюро «Щука»
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке
SUPREMATIKA
Berlingo
Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»
Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»
Типографика в упаковке
Серебро
SUPREMATIKA
F (t)
Иллюстрация и фотография в упаковке
Серебро
Dotorg branding & digital
Varvarka
Лайтшоп
Coffeefox
Depot
Байкал
Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»
Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»
Инновационные решения в брендинге (без наград)
Дизайн и оформление общественных пространств
Бронза
Tuman studio
Музей Булгакова
Дизайн и оформление праздников и мероприятий
Золото
Omsky
Cosmoscow
Серебро
Александр Загорский
New Elements
Bell'Arte
Иви. Стирая границы экрана
Бронза
Дизайн-бюро «Щука»
YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»
Dotorg branding & digital
Психодрама `XX
Дизайн и оформление мест продаж (без наград)
Заказной шрифт
Серебро
РА «Восход»
Свердловская киностудия
Терминал дизайн
Акцидентный шрифт благотворительных магазинов «Спасибо!»
Бронза
Дизайн агентство Saint
Шрифт Saint
Тиражный шрифт
Золото
Саша Денисова
Biform Regular + Pixel
Серебро
Дмитрий Волошин
Onest
Бронза
Анастасия Петелина
Giardino
ONY
Realist
Александра Герик
Massilia
Grape
Katigert
Словолитня Шрифтовик
SK Parnik
Цифровой и интерактивный дизайн
Золото
Charmer. Design Unit
Сайт музея современного искусства «Гараж»
Серебро
Charmer. Design Unit
Сайт для музея-заповедника «Коломенское»
Бронза
Design Department
Яндекс.Маршрутизация
Дизайн наружной рекламы (без наград)
Дизайн печатной рекламы (без наград)
Визуальные решения в видеорекламе
Золото
Агентство SETTERS
Статья, которой нет
Бронза
Narrators
Быть, а не казаться
Креативное агентство FABULA
3D Illusion in Beijing
Селфпромо
Бронза
Своё мнение
Horror Ray
Дизайн сувенирной продукции
Серебро
Omsky
Календарь / Визуальное исследование
Бронза
Евгения Кудринская
Капсульная коллекция «Земляне»
Екатерина Торохова
Летний мерч на Пятнице! Сумки-семена
PRO BONO
Бронза
Depot
Онкологика
Концепции
Золото
Тимофей Кирин
Шоколадный фестиваль «плитка»
Серебро
Анастасия Фальковская
THE SHADE
Funky Agency
Seikatsu — Бистро и сервис доставки морепродуктов
Софья Вычужанина
Wet Head
Полина Сергеева
Мука Kabuki
Бронза
commersart
CHILLI SAUCE
Полина Честнова
Ребрендинг музея парикмахерского искусства
Анастасия Куприна
bite&go — корм для собак в дороге
Софа Спиридонова
Golden eggs
Александр Петухов
Japanese Tea — Refreshing beverages
Евгения Бережная
Ethno Mehanika
Анна Колышева
Stockholm Toy Museum
Евгения Сахарова
Просто упаковка
Алина Ломаева
Фирменный стиль для фестиваля стекла «Сервант»
Женя Жук
Junk Food Fest
Специальные награды фестиваля:
Золотой вклад: Леонид Славин, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Дизайнер года: Евгений Дрожжев, Дизайн-бюро «Щука»
Верность фестивалю: Dotorg branding & digital
Будущее дизайна: Женя Жук
Наставник года: Евгений Каширин, преподаватель НИУ ВШЭ
Учебное заведение года: Школа дизайна НИУ ВШЭ
Выбор организаторов: ENDY, ricers
Объявление триумфаторов прошло в необычном формате прямой радиотрансляции на Радио Среда. Были обсуждения, рассказы об особенностях номинаций, телефонные подключения и разговоры с триумфаторами и членами жюри, отличная музыка и немножко неожиданных сюрпризов в оформлении эфира.
Кроме того, в Telegram-чате фестиваля проходило бурное обсуждение происходящего, ликование и поздравления. Многие слушатели отметили необычность, «ламповость» и особую душевную атмосферу подобного формата, отметили Sostav организаторы.
Вадим Буньков, генеральный продюсер фестиваля нового дизайна «Среда-2022»:
В начале года мы много думали насчёт того, проводить или не проводить фестиваль в этом году. Приняли решение проводить. Во многом такое решение было принято благодаря тому, что мы стали получать какое-то невероятное количество писем и сообщений, и в каждом из них были просьбы ни в коем случае не отменять проведение фестиваля.
Именно в этом году мы почувствовали, как никогда, что такое фестиваль нового дизайна «Среда» для многих и многих дизайнеров, студий, агентств. Спасибо всем за эту поддержку! Количество заявок в этом году говорит нам о том же — 785 заявок в 23 номинациях. Спасибо всем участникам за такую оценку и внимание к фестивалю. И отдельная благодарность членам жюри, которые в очень непростых условиях провели титаническую работу по экспертной оценке этой лавины заявок.
Марьям Ахунова, креативный директор в Grape:
Честно говоря, впервые за весь свой опыт жюрения столкнулась с единогласным выбором Гран-При. Гораздо чаще Гран-при либо нет вовсе, либо по нему разгораются адовые споры. Приятно, что мы были едины в своем посыле индустрии в этом году.
На каждом фестивале бывают номинации с меньшим количеством подач. Верю, что иногда это происходит не потому, что мы стали меньше такого делать, а потому что в рамках, например, сложных многосоставных проектов, мы иногда забываем об их декомпозиции на составляющие. Уверена, что наружной рекламы мы как делали, так и продолжаем делать много. Да и сайтов и всевозможного цифрового дизайна становится всё больше. Так что не забывайте иногда подавать не весь проект целиком, а его частичку.
И небольшая просьба от жюри. Если речь идет о ребрендинге или любом другом изменении, которое должно приятно удивить жюри…не забывайте показывать «до».
Полина Загуменова, ведущий дизайнер в дизайн-бюро «Щука»:
Спасибо большое за очень интересный опыт жюрения! Он позволяет посмотреть на срез уровня дизайна со стороны и помогает ощутить тенденции развития дизайна в российском пространстве. Этот год был непростым и это прямо отражается в уровне дизайна работ.
Хотелось бы больше сильных работ в упаковке. А вот номинация «Концепции» как всегда порадовала: много очень качественных, свежих и интересных работ! Желаю чтобы запал начинающих дизайнеров продолжал расти и развиваться с каждым годом!
С шорт-листом фестиваля и полным списком финалистов конкурсной программы можно ознакомиться здесь и тут.