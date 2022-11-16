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Дизайн сайта - Liqium

18+
16.11.2022 в 19:00

Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: первая часть

В финал конкурсной программы попали 210 кейсов

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Фестиваль нового дизайна «Среда-2022» опубликовал список финалистов — в 23 номинации было подано 785 заявок. Из них в финал попали 210 кейсов — они продолжат борьбу за награды конкурсной программы. Sostav представляет первую часть шорт-листа:

Новая айдентика

Дизайн-бюро «Щука»:

Pivot — визуальная айдентика образовательной онлайн-платформы

Академия Яндекса: визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы

YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»

Modicum: айдентика московского гастро-кафе

VOZDUH brand & communications:

Improvise

SUPREMATIKA:

Вика и Ника

Kitchen

Dirol don't drop

ENDY:

ricers

Funky Agency:

ARTICHOC — Шоколад как искусство

lovemedo branding agency:

HOLY POLY

LOCO Studio

Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор

Александр Загорский

New Elements

ONY:

Superfluid. Исследователи будущего

«Музейная четверка». Объединение музеев

KasperskyOS. Врожденный кибериммунитет

Go Circle. Движение экологических инициатив

РА «Восход»:

Свердловская филармония

Свердловская киностудия

tententen.xyz:

дринкит

Tuman studio:

Bites

Design Department:

Айдентика для сервиса Яндекс.Маршрутизация

Omsky:

Территория. Kids

REDO:

Möwe

Ребрендинг/редизайн айдентики

Plenum.CX:

МОЕХ

Лайтшоп:

Hyebird

Дизайн-бюро «Щука»:

Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

FAAN — ребрендинг сети центров цифровой печати

Offpice — ребрендинг сети аутлетов модной одежды

Avito — дизайн-система платформы для коммерции

МИФ — ребрендинг книжного издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Микаэл Сагиров, Екатерина Иванова

Музей Мусора МуМу

SUPREMATIKA:

Berlingo

Divan Boss

Redis Agency

AMWAY «В ответе за будущее»

Repina branding :

Перекрёсток

Vet Union

Pixies:

Beba kids

Just Be Nice studio:

ВЕТЕР Сайклинг

ONY:

OKKAM. Ребрендинг коммуникационной группы dentsu Russia

Ruport:

Точно

Open:

Ребрендинг аэропорта Махачкалы

Depot :

EPDA

Типографика в айдентике

Терминал дизайн

Айдентика благотворительных магазинов «Спасибо!»

Дизайн-бюро «Щука»:

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы

SUPREMATIKA:

Kitchen

Dotorg branding & digital:

Психодрама `XX

LOCO Studio:

Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор

Александр Загорский

New Elements

Ольга Панькова

Разработка бренда для Калачной

РА «Восход»:

Свердловская киностудия

Иллюстрация и фотография в айдентике

Полина Загуменова

Игра Purpur. Семья

Коктейльное меню для бара «Bruce Lee»

Игра Purpur. Ближе

OTVETDESIGN:

MANBOX

LOCO Studio:

Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор

Depot:

EPDA

Дизайн упаковки

commersart:

Bio Self

Depot:

Ryoshi

Klern

Funky Agency:

ARTICHOC — Шоколад как искусство

IN+U — Инновационные растительные продукты

Radar Agency:

Игрушки для взрослых Nolimits

Алексей Лысогоров

SINIČKA

SUPREMATIKA:

Вика и Ника

ENDY:

ricers

СОЛЬ:

Hello Green. Рестораны здорового питания

Golden Duck

Дизайн упаковки для фармакологического бренда morepharm

Ребрендинг/редизайн упаковк

commersart:

nude seeds

Дизайн-бюро «Щука»

Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

lovemedo branding agency:

submarine coffee

SUPREMATIKA:

Berlingo

Nimax:

Termy — производитель термопакетов

Ohmybrand:

Соль Атлантики

Design Department:

Редизайн упаковки йогуртов EPICA

Depot:

GreenLove

Байкал

Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»:

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»

Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»

Анастасия Третьякова, управляющий креативный директор в Depot , председатель жюри:

Работы довольно разные по уровню, но почти в каждой хочется разобраться, вникнуть. В каждой есть что-то: идея, красивая подача, интересные креативные находки. Приходится возвращать себя мысленно к критериям фестиваля. И быть строже в отборе.

Есть много хорошей айдентики, и внутри неё много идей, мыслей. А вот ребрендинг и редизайн немного разочаровали. В большинстве работ нет сравнения с исходной версией, а в этой номинации это очень важно. Есть номинации, в которые, кажется, можно было подать больше.

Отдельный жанр — это концепции. Их много и они очень разные. Мне кажется, было бы неплохо ввести какие сверхчёткие критерии этой номинации или разбить на подкатегории внутри. С нетерпением жду основного этапа голосования.

Марьям Степанян, арт-директор Backbone branding:

Первое, что приходит на ум думая о «Среде» — это открытость и откровенность. Брендинг самого фестиваля очень понравился.

Студенческие работы были практически наравне с работами топ-агентств. Лишь немного огорчило, что большинство работ были «родственниками» в плане исполнения. Хотелось бы видеть больше индивидуальности и дерзости в хорошем смысле этого слова, особенно в номинации «Концепции».

В противовес этому были очень вдохновляющие кейсы которые заставили задуматься о каких-то вещах. Первый этап жюрейства был очень интересным. Всем желаю удачи.

Продолжение шорт-листа номинаций фестиваля — читайте на Sostav.

Среда 2022
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