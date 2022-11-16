Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: первая часть

Фестиваль нового дизайна «Среда-2022» опубликовал список финалистов — в 23 номинации было подано 785 заявок. Из них в финал попали 210 кейсов — они продолжат борьбу за награды конкурсной программы. Sostav представляет первую часть шорт-листа:
Новая айдентика
Дизайн-бюро «Щука»:
Pivot — визуальная айдентика образовательной онлайн-платформы
Академия Яндекса: визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
YaTalks — айдентика IT-конференции «Яндекса»
Modicum: айдентика московского гастро-кафе
VOZDUH brand & communications:
SUPREMATIKA:
ENDY:
Funky Agency:
ARTICHOC — Шоколад как искусство
lovemedo branding agency:
LOCO Studio
Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор
Александр Загорский
ONY:
Superfluid. Исследователи будущего
«Музейная четверка». Объединение музеев
KasperskyOS. Врожденный кибериммунитет
Go Circle. Движение экологических инициатив
РА «Восход»:
tententen.xyz:
Tuman studio:
Design Department:
Айдентика для сервиса Яндекс.Маршрутизация
Omsky:
REDO:
Ребрендинг/редизайн айдентики
Plenum.CX:
Лайтшоп:
Дизайн-бюро «Щука»:
Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке
FAAN — ребрендинг сети центров цифровой печати
Offpice — ребрендинг сети аутлетов модной одежды
Avito — дизайн-система платформы для коммерции
МИФ — ребрендинг книжного издательства «Манн, Иванов и Фербер»
Микаэл Сагиров, Екатерина Иванова
SUPREMATIKA:
Redis Agency
Pixies:
Just Be Nice studio:
ONY:
OKKAM. Ребрендинг коммуникационной группы dentsu Russia
Ruport:
Open:
Ребрендинг аэропорта Махачкалы
Depot :
Типографика в айдентике
Терминал дизайн
Айдентика благотворительных магазинов «Спасибо!»
Дизайн-бюро «Щука»:
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке
Академия Яндекса — визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
SUPREMATIKA:
Dotorg branding & digital:
LOCO Studio:
Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор
Александр Загорский
Ольга Панькова
Разработка бренда для Калачной
РА «Восход»:
Иллюстрация и фотография в айдентике
Полина Загуменова
Коктейльное меню для бара «Bruce Lee»
LOCO Studio:
Архитектурный музей-заповедник Щелоковский хутор
Depot:
Дизайн упаковки
commersart:
Depot:
Funky Agency:
ARTICHOC — Шоколад как искусство
IN+U — Инновационные растительные продукты
Алексей Лысогоров
SUPREMATIKA:
ENDY:
СОЛЬ:
Hello Green. Рестораны здорового питания
Golden Duck
Дизайн упаковки для фармакологического бренда morepharm
Ребрендинг/редизайн упаковк
commersart:
Дизайн-бюро «Щука»
Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке
lovemedo branding agency:
SUPREMATIKA:
Termy — производитель термопакетов
Ohmybrand:
Design Department:
Редизайн упаковки йогуртов EPICA
Depot:
Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»:
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life»
Линейка готовой кулинарии «Азбука Life Pro»
Анастасия Третьякова, управляющий креативный директор в Depot , председатель жюри:
Работы довольно разные по уровню, но почти в каждой хочется разобраться, вникнуть. В каждой есть что-то: идея, красивая подача, интересные креативные находки. Приходится возвращать себя мысленно к критериям фестиваля. И быть строже в отборе.
Есть много хорошей айдентики, и внутри неё много идей, мыслей. А вот ребрендинг и редизайн немного разочаровали. В большинстве работ нет сравнения с исходной версией, а в этой номинации это очень важно. Есть номинации, в которые, кажется, можно было подать больше.
Отдельный жанр — это концепции. Их много и они очень разные. Мне кажется, было бы неплохо ввести какие сверхчёткие критерии этой номинации или разбить на подкатегории внутри. С нетерпением жду основного этапа голосования.
Марьям Степанян, арт-директор Backbone branding:
Первое, что приходит на ум думая о «Среде» — это открытость и откровенность. Брендинг самого фестиваля очень понравился.
Студенческие работы были практически наравне с работами топ-агентств. Лишь немного огорчило, что большинство работ были «родственниками» в плане исполнения. Хотелось бы видеть больше индивидуальности и дерзости в хорошем смысле этого слова, особенно в номинации «Концепции».
В противовес этому были очень вдохновляющие кейсы которые заставили задуматься о каких-то вещах. Первый этап жюрейства был очень интересным. Всем желаю удачи.
Продолжение шорт-листа номинаций фестиваля — читайте на Sostav.