Шорт-лист фестиваля нового дизайна «Среда-2022»: первая часть

Анастасия Третьякова, управляющий креативный директор в Depot , председатель жюри:

Работы довольно разные по уровню, но почти в каждой хочется разобраться, вникнуть. В каждой есть что-то: идея, красивая подача, интересные креативные находки. Приходится возвращать себя мысленно к критериям фестиваля. И быть строже в отборе.

Есть много хорошей айдентики, и внутри неё много идей, мыслей. А вот ребрендинг и редизайн немного разочаровали. В большинстве работ нет сравнения с исходной версией, а в этой номинации это очень важно. Есть номинации, в которые, кажется, можно было подать больше.

Отдельный жанр — это концепции. Их много и они очень разные. Мне кажется, было бы неплохо ввести какие сверхчёткие критерии этой номинации или разбить на подкатегории внутри. С нетерпением жду основного этапа голосования.