Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+62
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2021 в 10:27

Федеральная сеть цифровых экранов Gallery охватила два новых города и расширилась на 13 конструкций

После присоединения Самары и Тюмени зону охвата digital-оператора составили 19 крупнейших городов России

Ведущий российский digital-оператор на рынке OOH (Out-of-home) — компания Gallery, расширила свою сеть экранов за счет выхода в новые регионы. К цифровой сети оператора присоединились Самара и Тюмень, и теперь в сеть входит 19 городов. В Воронеже и Тамбове у Gallery появятся дополнительные экраны. Общее количество цифровых рекламных поверхностей в сети составит 670.

Gallery проводит планомерную политику расширения географии своей федеральной цифровой сети. После победы в торгах в августе, к 17 городам-участникам сети добавились Самара и Тюмень. Количество экранов в Воронеже увеличится — с 5 до 8, а в Тамбове — с 1 до 5.

На рекламный рынок Самары компания возвращается после 7-летнего отсутствия.

Денис Калабухов, директор по управлению регионами Gallery:

Охват нашей сетью еще двух городов — результат четко реализуемой стратегии. Мы горды тем, что почти каждый месяц открываем нашим клиентам и партнерам не только возможности размещения их рекламных кампаний на новых экранах, но и целые города. Не в последнюю очередь это связано с устойчивым ростом запросов на наши услуги. Мы рады вернуться в Самару. В ближайших планах — расширение адресной программы в городах присутствия, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Саратове.

Сейчас компания планирует интеграцию в цифровую сеть еще двух городов и ведет переговоры с крупными региональными игроками для расширения своей рекламной сети.

Денис Калабухов, директор по управлению регионами Gallery:

Мы считаем, что в целях развития отрасли нужно давать локальным операторам возможность работать с крупными федеральными игроками. При этом важно и то, чтобы рынок рос технологически. Размещения по модели programmatic по-прежнему растут от месяца к месяцу. Сегодня они приносят уже 10% от всех доходов Gallery, а доля доходов от DOOH составляет 65%. Мы очень рассчитываем к концу 2021 года увеличить долю доходов исключительно от цифровых поверхностей до 70%.

Лидером среди всех городов по количеству конструкций сети Gallery является Москва (340), по наибольшей доле цифровых экранов — Санкт-Петербург (109) и Екатеринбург (55). В Москве компании принадлежит практически половина всех экранов — 48%, в Санкт-Петербурге — 37%.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.