Федеральная сеть цифровых экранов Gallery охватила два новых города и расширилась на 13 конструкций

Ведущий российский digital-оператор на рынке OOH (Out-of-home) — компания Gallery, расширила свою сеть экранов за счет выхода в новые регионы. К цифровой сети оператора присоединились Самара и Тюмень, и теперь в сеть входит 19 городов. В Воронеже и Тамбове у Gallery появятся дополнительные экраны. Общее количество цифровых рекламных поверхностей в сети составит 670.

Gallery проводит планомерную политику расширения географии своей федеральной цифровой сети. После победы в торгах в августе, к 17 городам-участникам сети добавились Самара и Тюмень. Количество экранов в Воронеже увеличится — с 5 до 8, а в Тамбове — с 1 до 5.

На рекламный рынок Самары компания возвращается после 7-летнего отсутствия.

Денис Калабухов, директор по управлению регионами Gallery: Охват нашей сетью еще двух городов — результат четко реализуемой стратегии. Мы горды тем, что почти каждый месяц открываем нашим клиентам и партнерам не только возможности размещения их рекламных кампаний на новых экранах, но и целые города. Не в последнюю очередь это связано с устойчивым ростом запросов на наши услуги. Мы рады вернуться в Самару. В ближайших планах — расширение адресной программы в городах присутствия, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Саратове.

Сейчас компания планирует интеграцию в цифровую сеть еще двух городов и ведет переговоры с крупными региональными игроками для расширения своей рекламной сети.

Денис Калабухов, директор по управлению регионами Gallery: Мы считаем, что в целях развития отрасли нужно давать локальным операторам возможность работать с крупными федеральными игроками. При этом важно и то, чтобы рынок рос технологически. Размещения по модели programmatic по-прежнему растут от месяца к месяцу. Сегодня они приносят уже 10% от всех доходов Gallery, а доля доходов от DOOH составляет 65%. Мы очень рассчитываем к концу 2021 года увеличить долю доходов исключительно от цифровых поверхностей до 70%.

Лидером среди всех городов по количеству конструкций сети Gallery является Москва (340), по наибольшей доле цифровых экранов — Санкт-Петербург (109) и Екатеринбург (55). В Москве компании принадлежит практически половина всех экранов — 48%, в Санкт-Петербурге — 37%.